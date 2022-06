Αθλητικά

Champions League - Ολυμπιακός: Ο αντίπαλός του στον β' προκριματικό γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο του φετινού Champions League. Τι έβγαλε η κληρωτίδα για τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά τα ζευγάρια.

Από το Ισραήλ θα ξεκινήσει το φετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του Ολυμπιακού, ο οποίος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Χάιφα, στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 19 ή 20 Ιουλίου στο Ισραήλ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (26 ή 27 Ιουλίου) στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί την περίοδο 2002-03, στη φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης, με τους «ερυθρόλυκους» να γνωρίζουν βαριά ήττα με 3-0 στο εκτός έδρας παιχνίδι, που είχε γίνει στην Κύπρο (αμέσως μετά μάλιστα το θριαμβευτικό 6-2 επί της Λεβερκούζεν) και να παραχωρούν ισοπαλία 3-3 στη Ριζούπολη. Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στους Ισραηλινούς να πάρουν την 3η θέση και να συνεχίσουν στο -τότε- Κύπελλο UEFA, αφήνοντας τέταρτους τους Πειραιώτες.

Γενικά, ο Ολυμπιακός έχει καταγράψει μόνο αποκλεισμούς όποτε έχει συναντήσει ομάδες από το Ισραήλ, καθώς, πέραν των συναντήσεων με τη Μακάμπι Χάιφα, αποκλείστηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα προκριματικά του Europa League της σεζόν 2010-11 (νίκη 2-1 στον Πειραιά, ήττα 1-0 εκτός) και από τη Χαποέλ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League της περιόδου 2016-17 (0-0 εντός, ήττα 1-0 εκτός).

Η Μακάμπι Χάιφα πανηγύρισε πριν λίγο καιρό το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, τερματίζοντας οκτώ βαθμούς μπροστά από τη Χαποέλ Μπερ Σεβά, ενώ κατέκτησε και το Toto Cup (διοργάνωση αντίστοιχη με το League Cup, όπου συμμετέχουν μόνο οι επαγγελματικές ομάδες). Προπονητής της εδώ και δύο χρόνια είναι ο 43χρονος Μπαράκ Μπακχάρ, ενώ στο περσινό ρόστερ της ξεχώριζαν ο 33χρονος Μπεν Σαχάρ, με θητεία σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία), ο 28χρονος Ισπανός μέσος Χοσέ Ροντρίγκεθ, που έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ και έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Λα Κορούνια, Μάλαγα, Γαλατάσαραϊ και Μάιντς, και ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Ομέρ Ατζίλι, πρώτος σκόρερ του ισραηλινού πρωταθλήματος πέρυσι με 20 τέρματα.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια

1ος υποόμιλος

Τομπόλ Κοστανάι (Καζακστάν)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)/Ντινάμο Μπατούμι (Γεωργία)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) - Σκούπι (Σκόπια)/Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)/Καραμπάκ (Αζερμπαϊτζάν) - Ζυρίχη (Ελβετία)

2ος υποόμιλος

Ελσίνκι (Φινλανδία)/Ρίγας (Λετονία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)

Δε Νιου Σάιντς (Ουαλία)/Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία) VS Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)/Κλάκσβικαρ (Νησιά Φερόε)

Μπαλκάνι (Κόσοβο)/Ζαλγκίρις (Λιθουανία) - Μάλμε (Σουηδία)/Νικητής προπροκριματικού

3ος υποόμιλος

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) - Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)/Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)/Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

Μάριμπορ (Σλοβενία) / Σαχτιόν Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία) - Ζρινίσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)/Σέριφ (Μολδαβία)

Πιούνικ (Αρμενία)/Κλουζ (Ρουμανία) - Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)/Τίρανα (Αλβανία)

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της

Φωτιά στον Ελαιώνα: Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Μάνος Χατζιδάκις: Από παγοπώλης στον πάνθεον του Πολιτισμού