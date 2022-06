Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Άγριο ξύλο σε πάρτι στην Ερωτοσπηλιά

Πληροφορίες για δυο τραυματίες που κατέληξαν στο νοσοκομείο. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία.



Άγριος καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια πάρτι που έγινε στην παραλία «Ερωτοσπηλιά» στο Πόρτο Ράφτη.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν στο πάρτι ήταν περίπου 100 άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πώς προκλήθηκε το επεισόδιο, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ένας 20χρονος κατέληξε στον στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), τραυματισμένος με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ ένας 19χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο. Είναι χτυπημένος άγρια, με κατάγματα στο χέρι και αλλού.

Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

