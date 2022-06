Πολιτική

Μητσοτάκης - ΝΔ: Που θα είναι υποψήφιος ο Πέτσας

Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα είναι υποψήφιος ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, με απόφαση του Πρωθυπουργού.



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές του 2023 θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Ανατολικής Αττικής».

«Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη του να είμαι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στον τόπο που ζω και αγαπώ, την Ανατολική Αττική. Με ακλόνητη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που έχουμε όλοι μαζί ενωμένοι, εργάζομαι από κάθε θέση που μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, συνθέτοντας λύσεις, προοπτικές και ευκαιρίες για μια πιο φωτεινή και δυνατή Ελλάδα. Στέκομαι δίπλα στους συμπολίτες μου στην Ανατολική Αττική για περισσότερες δουλειές, ευημερία και οικονομική πρόοδο, ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Με την εμπιστοσύνη σας αλλάζουμε μαζί την Ανατολική Αττική», αναφέρει σε δήλωση του ο Στέλιος Πέτσας.





