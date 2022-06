Life

“The 2Night Show” με Κεφαλά και Μπίρκο την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η εκλεκτοί καλεσμένοι του θα μας κρατήσουν συντροφιά στο αποψινό επεισόδιο.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Χριστίνα Κεφαλά. H εντυπωσιακή παίκτρια που γνωρίσαμε μέσα από το «Survivor» της προηγούμενης σεζόν, αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες της ζωής της. Πώς βρέθηκε από τις σπουδές στη Θεολογία να εργάζεται σε ναυπηγείο στο Πέραμα και στη συνέχεια να «διαπρέπει» ως Influencer στα social media; Πόσο τη βοήθησε η συμμετοχή της στο «My style Rocks» και στο «Survivor 2021»; Μεταξύ άλλων, θυμάται τον σοβαρό τραυματισμό της, το μάθημα ζωής που πήρε βγαίνοντας από το παιχνίδι, και μιλάει για τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει από το φετινό «Survivor». Τέλος, η όμορφη Χριστίνα μοιράζεται τα επαγγελματικά της σχέδια, ενώ μιλάει με θαυμασμό για τη στήριξη που έχει από τον σύντροφό της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Θάνος Μπίρκος. Σε μία συζήτηση από καρδιάς, ο ισοβίτης «Τόλης», της σειράς «Σασμός», μοιράζεται την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του. Μεταξύ άλλων, θυμάται τα παιδικά του χρόνια και τις αγροτικές εργασίες σε ένα μικρό χωριό που ζούσε, μέχρι την κατάκτηση του ονείρου του να γίνει ηθοποιός. Σε ποια ηλικία έκανε διακοπές για πρώτη φορά στη ζωή του; Τι κοινό έχει με τον «Γιάγκο Δράκο» της «Λάμψης»; Τι «ιδιαίτερο» σκεφτόταν για να ανταποκριθεί σε μία δύσκολη σκηνή, στον «Σασμό»; Επίσης, περιγράφει πώς βίωσε τη ζήλια στις σχέσεις του, την απώλεια του πατέρα του, αλλά και τη στήριξη της μητέρας του σε κάθε του βήμα. Τέλος, δίνει τις δικές του ανατρεπτικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ρόλου του στη σειρά και μιλάει για την καλοκαιρινή περιοδεία που θα κάνει με τη θεατρική παράσταση «Γείτονες από πάνω».

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της

Φωτιά στον Ελαιώνα: Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Μάνος Χατζιδάκις: Από παγοπώλης στον πάνθεον του Πολιτισμού