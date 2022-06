Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα – Πρόεδρος Βρετανικού Μουσείου: Να γίνει συμφωνία με την Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου μίλησε για την πιθανότητα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.

Δήλωση για το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα έθεσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

Ο Όσμπορν είπε πως, πρέπει να γίνει συμφωνία με την Ελλάδα.

«Πρέπει να γίνει μια συμφωνία όπου μπορούμε να πούμε και τις δύο ιστορίες στην Αθήνα και στο Λονδίνο, εάν και οι δύο το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα χωρίς πολλές προϋποθέσεις, χωρίς ένα φορτίο, χωρίς κόκκινες γραμμές… Οι λογικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να κανονίσουν κάτι που να αξιοποιεί στο έπακρο τα μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά αν οποιαδήποτε πλευρά πει ότι δεν υπάρχει καμία προσφορά, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία», είπε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου.

Όταν ερωτήθηκε εάν μερικά από τα Γλυπτά θα μπορούσαν «να μεταφερθούν στην Ελλάδα τουλάχιστον για λίγο και μετά θα επέστρεφαν στο Λονδίνο», ο Όσμπορν είπε ότι «αυτό το είδος της διευθέτησης» μπορεί να είναι κατάλληλο, αν και δεν μπορεί «να μιλήσει εκ μέρους όλων των διαχειριστών του Βρετανικού Μουσείου».

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως η βρετανική κοινή γνώμη τάσσεται όλο και περισσότερο υπέρ του επαναπατρισμού των μαρμάρων: 59% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι τα μάρμαρα, τα οποία απέσπασε το 1802 από τον Παρθενώνα ο βρετανός διπλωμάτης λόρδος Έλγιν, ανήκουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του αγγλικού ινστιτούτου Yougov, έναντι 37% το 2014.

Η έγκυρη βρετανική εφημερίδα The Times, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε αναφανδόν το Βρετανικό Μουσείο, τάχθηκε τον Ιανουάριο υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η πίεση αυξάνεται γενικότερα επί των ευρωπαϊκών πολιτιστικών θεσμών για να επιστρέψουν αντικείμενα που είχαν λεηλατηθεί την εποχή της αποικιοκρατίας.

Πέρυσι, για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επέστρεψε επισήμως στη Νιγηρία ένα ορειχάλκινο αγαλματίδιο κόκκορα το οποίο είχε λεηλατηθεί πριν από έναν αιώνα.

Το Βρετανικό Μουσείο αρνείται προς το παρόν να ακολουθήσει αυτή την οδό.

