ΕΚΤ - Ομόλογα: ευελιξία στην επανεπένδυση και νέο εργαλείο στήριξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να δράσει ενάντια στους κινδύνους κατακερματισμού που αναζωπυρώνονται.

Πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να αποτρέψει τον «κατακερματισμό της αγοράς των ομολόγων». Στην σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού της Συμβουλίου, μετά τη μεγάλη υποχώρηση των ομολόγων, η ΕΚΤ αποφάσισε να δώσει εντολή στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος μαζί με τις υπηρεσίες της ΕΚΤ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός νέου μέσου (εργαλείου) κατά του κατακερματισμού της αγοράς ομολόγων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η σταδιακή διαδικασία εξομάλυνσης της πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να δράσει ενάντια στους κινδύνους κατακερματισμού που αναζωπυρώνονται. Η πανδημία έχει αφήσει μόνιμα τρωτά σημεία στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, τα οποία πράγματι συμβάλλουν στην άνιση μετάδοση της ομαλοποίησης της νομισματικής μας πολιτικής σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Βάσει αυτής της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε καταρχάς ότι θα εφαρμόσει ευελιξία στην επανεπένδυση των ομολόγων που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας PEPP, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, προϋπόθεση για να μπορέσει η ΕΚΤ να ανταποκριθεί εντολή για τη σταθερότητα των τιμών.

