Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Δικογραφία για 13 άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν τρεις εκ των δραστών. Κατασχέθηκαν πλήθος φυσιγγίων και καλύκων.



Δικογραφία για συνολικά 13 άτομα από τα Άνω Λιόσια και τον Ασπρόπυργο σχημάτισε η Ασφάλεια, στο πλαίσιο των ερευνών για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Δευτέρας σε σπίτι της οδού Φραντζή στα Άνω Λιόσια.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της, "από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 13 ημεδαπών, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 13-6-2022 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 3 από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, 18χρονος ημεδαπός και 19χρονη και 29χρονη ημεδαπές.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, που ανήκουν σε δύο διαφορετικές ομάδες, εμπλέκονται σε επιθέσεις με πυροβολισμούς σε οικίες που εκδήλωσαν εκατέρωθεν, λόγω προσωπικών διαφορών, στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ασπρόπυργου την 13-6-2022.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 πυροδοτημένα φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

10 κάλυκες των 9 mm

βολίδα πυροβόλου όπλου

35 φυσίγγια των 9 mm

πλήθος φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόρτο Ράφτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός που μαχαιρώθηκε στο πάρτι

Κορονοϊός - Pfizer: “Ναι” του FDA στο εμβόλιο για παιδιά από έξι μηνών

British Airways: Πλημμύρισε η καμπίνα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης (βίντεο)