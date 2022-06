Αθλητικά

Κομοτηνή: τα αίτια του θανάτου της 22χρονης φοιτήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος και σοκ για τον αιφνίδιο θάνατο της φοιτήτριας των ΤΕΦΑΑ, η οποία κατέρρευσε κατά την προπόνησή της.

Σε ανακοπή αποδίδεται ο αιφνίδιος θάνατος χθες της 22χρονης φοιτήτριας του ΤΕΦΑΑ στην Κομοτηνή. Η τριτοετής φοιτήτρια με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό και καταγωγή από τα Χανιά της Κρήτης, άφησε την τελευταία της πνοή εντός του πανεπιστημιακού σταδίου και κατά τη διάρκεια της προπόνησής της, στην οποία φέρεται να ήταν μόνη ενδεχομένως λόγω της βροχόπτωσης που σημειώθηκε χθες και στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής, καθηγητής Παύλος Παυλίδης, από τη νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι η 22χρονη έκανε ανακοπή ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα του ιστολογικού και τοξικολογικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η γενεσιουργός αιτία που την προκάλεσε.

Στην Κομοτηνή έχουν ήδη μεταβεί συγγενείς της νεαρής φοιτήτριας προκειμένου να παραλάβουν τη σορό της, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, που θα μεταφερθεί στην Κρήτη όπου και διαμένει η οικογένειά της.

Σημειώνεται ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα της Σχολής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο θάνατο «ενός μέλους της οικογένειας του Κλασικού Αθλητισμού», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Κομπάρσος η Ελλάδα, θα πάθει ό,τι και στο παρελθόν

Σαντορίνη: Ηλικιωμένος φωτογράφιζε παιδιά με τα μαγιό τους

Γλυπτά του Παρθενώνα – Πρόεδρος Βρετανικού Μουσείου: Να γίνει συμφωνία με την Ελλάδα