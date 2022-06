Οικονομία

Elbisco: Νέα Οικογένεια Φρυγανιών “Βοσινάκη”

Μια ιστορική μάρκα, φρυγανιών και αρτοσκευασμάτων, επαναλανσάρεται, με τρεις απολαυστικές γεύσεις.

Σε σχετική ενημέρωση από την Elbisco, αναφέρονται τα εξής:

«Η ελληνική μάρκα «Βοσινάκη», με μεγάλη παράδοση στις φρυγανιές και τα αρτοσκευάσματα υψηλής ποιότητας, «ανανεώνεται» με νέο λογότυπο, νέα αισθητική ταυτότητα, νέες συσκευασίες και νέες προτάσεις προϊόντων, που φέρνουν σε κάθε ελληνικό σπίτι την αυθεντική γεύση και την διατροφική αξία…όπως παλιά!

Η ιστορία της μάρκας «Βοσινάκη» ξεκινά από την Ήπειρο των φουρνάρηδων, περνά από την Κωνσταντινούπολη των γαστρονομικών αντιθέσεων και καταλήγει τη δεκαετία του 1930, με τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού για την εποχή φούρνου, στην Πάτρα. Οι αγνές πρώτες ύλες, οι νέες γευστικές προτάσεις και η αυθεντικότητα των προϊόντων μετέτρεψαν το μικρό αρτοποιείο στο πιο διάσημο σημείο συνάντησης όλων των κατοίκων της πόλης. Τη δεκαετία του 1970 δημιουργείται η μονάδα παραγωγής φρυγανιάς και τα ξεχωριστά προϊόντα «Βοσινάκη» κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου και μπαίνουν σε όλα τα ελληνικά σπίτια.

Σήμερα, η μάρκα «Βοσινάκη» εξελίσσει τα κύρια συστατικά αυτής της επιτυχημένης συνταγής, δημιουργώντας αυθεντικά προϊόντα και προσφέροντας με έμπνευση και αγάπη, νέες γευστικές προτάσεις απαράμιλλης ποιότητας.

Η νέα Οικογένεια Φρυγανιών «Βοσινάκη», περιλαμβάνει τρεις νέες απολαυστικές γεύσεις:

Παξιμαδοφρυγανιές με Χαρούπι

Παξιμαδοφρυγανιές με Κριθάρι

Παραδοσιακές Φρυγανιές Φούρνου

Φτιαγμένες από απλά και γνώριμα συστατικά, φέρνουν στην καθημερινή μας διατροφή την αυθεντική γεύση και την διατροφική αξία του παρελθόντος.





Οι νέες Παξιμαδοφρυγανιές , ζυμωμένες με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και προζύμι, αποτελούν πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών. Είναι καλοψημένες και τραγανές, έχουν σκληρότερη υφή και μοναδική αυθεντική γεύση.





Οι Παξιμαδοφρυγανιές με αλεύρι Χαρουπιού, έχοντας ως βασικό συστατικό το χαρούπι, έναν από τους πιο θρεπτικούς καρπούς της φύσης, προσφέρουν στον καταναλωτή μία γήινη και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Οι Παξιμαδοφρυγανιές με αλεύρι ολικής άλεσης Κριθαριού, ενός δημητριακού με πολύ υψηλή διατροφική αξία, συνδυάζουν την αυθεντικότητα με μια μοναδική γεύση. Οι νέες Παραδοσιακές Φρυγανιές Φούρνου, καλοψημένες και τραγανές, σταρένιες και σε μεγάλο σχήμα φέτας, δίνουν περισσότερες επιλογές για μεγαλύτερη απόλαυση.





Τρεις νέες ιδανικές προτάσεις για τους σύγχρονους καταναλωτές, που αναζητούν προϊόντα από διαφορετικές κατηγορίες για απολαυστικό και ισορροπημένο snacking και προτιμούν προϊόντα με αυθεντικότητα και φυσικά, απλά συστατικά που γνωρίζουν. Για κάθε στιγμή της ημέρας, είτε σκέτες, είτε με αλμυρούς και γλυκούς συνδυασμούς!





Αυθεντικές γεύσεις που γράφουν ιστορία στην καθημερινή σας διατροφή.





Η αυθεντική σας επιλογή».