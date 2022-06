Life

Αντώνης Συκάρης: Επαναπατρίστηκε η σορός του - Σε στενό κύκλο η κηδεία του

Η οικογένεια του Αντώνη Συκάρη πραγματοποιεί ειδική εκδήλωση στην Πάρνηθα για να τιμήσουν την μνήμη του.

Επαναπατρίστηκε και κηδεύτηκε σε στενό κύκλο ο ορειβάτης Αντώνης Συκάρης, που βρήκε τραγικό θάνατο στις 12 Απριλίου, στο όρος Νταουλαγκίρι των Ιμαλαΐων.



Η μνήμη του Αντώνη Συκάρη θα τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση στην Πάρνηθα, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του, μέσω ανάρτησης στα social media.



Ο ορειβάτης Αντώνης Συκάρης βρήκε τον θάνατο στις 12 Απριλίου κατά τη διάρκεια αποστολής και ενώ βρισκόταν πια στην κατάβαση της κορυφής Νταουλαγκίρι των Ιμαλαϊων, σε υψόμετρο 7.400 μ. πολύ κοντά στο Camp 3. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 4:00 τα ξημερώματα ώρα Νεπάλ.



Ο θάνατος του προήλθε από έλλειψη πρόσθετου οξυγόνου και ενώ ήταν ιδιαίτερα καταπονημένος. Οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Τελικά, μετά έναν μήνα, η τελευταία ορειβατική αποστολή κατόρθωσε να περισυλλέξει τη σορό του Αντώνη Συκάρη, στις 13 Μαΐου. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι απαραίτητες διαδικασίες μέσω της ελληνικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί για να επιστρέψει ο ορειβάτης στην Ελλάδα.

Εκδήλωση στην Πάρνηθα για τον Αντώνη Συκάρη



Οι άνθρωποι του Αντώνη Συκάρη οργανώνουν ειδική εκδήλωση στην Πάρνηθα την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουνίου για να τιμήσουν τη μνήμη του.



"Θα θέλαμε να σας ανταμώσουμε …Για να ακούσουμε μαζί τις μουσικές που αγαπούσε, για να γευτούμε μαζί τα ροφήματα που αγαπούσε, για να φάμε μαζί τα φαγητά που αγαπούσε, για να μιλήσουμε για εκείνον...", έγραψε η οικογένειά του στο facebook, απευθύνοντας πρόσκληση σε όσους θέλουν να παραβρεθούν.



Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10.00 το πρωί της Κυριακής 19/6 στο καταφύγιο Φλαμπούρι που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.158 μέτρων.

