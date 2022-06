Κόσμος

Η Ισπανία αντιμέτωπη με καύσωνα (εικόνες)

Ο πρώτος «γερός» καύσωνας πλήττει την Ισπανία και αναμένεται να παραμείνει για όλη την εβδομάδα.

Το πρώτο κύμα καύσωνα σημειώθηκε στην Ισπανία την Τετάρτη, οπότε και η θερμοκρασία έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου στη Μαδρίτη.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας σημείωσε ότι, κύμα θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική έπληξε τη χώρα από την περασμένη Κυριακή.

Σε περιοχές της Ισπανίας η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς.

Το κύμα του καύσωνα προβλέπεται ότι θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, ενώ στη Βαρκελώνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς.

Για το λόγο αυτόν, στην περιοχή της Βαρκελώνης έχουν ανοίξει 197 κλιματιζόμενοι χώροι.

