Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: Υπό κράτηση η σύντροφος του θύματος

Επιμένει ότι είναι αθώα η 51χρονη, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας αυτοτραυματίστηκε.

Της Αντιγόνης Θάνου

Στο τμήμα θα κρατηθεί η 51χρονη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον σύντροφο της το περασμένο Σάββατο. Λίγο με τις 13:00 η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του ανακριτή.

Θα κρατηθεί στο τμήμα μέχρι να έχουν σαφή εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του συντρόφου της ενώ αναμένουν και την κατάθεση του. Η ίδια συνεχίζει και αρνείται τις κατηγορίες.

«Αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλαδή τον έπνιξε με μαχαίρι και ότι ο 61 χρόνος επέστρεφε επανειλημμένα υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε έρθει πολλές φορές χτυπημένος στο σπίτι», δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενης, Βασίλης Νουλεζάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φερόμενη ως δράστης, αρχικά, κατέθεσε πως ο 62χρονος μπήκε στο σπίτι τους αιμόφυρτος. Ωστόσο, το βράδυ του Σαββάτου άλλαξε την κατάθεσή της υποστηρίζοντας πως το θύμα αυτοτραυματίστηκε. Οι αντιφάσεις αυτές σε συνδυασμό με τα όσα έγραφε στο ημερολόγιο της - ότι δηλαδή ήθελε να κάνει κακό στον σύντροφο της - οδήγησαν στη σύλληψή της 51χρονης η οποία αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοκατοχής.

Από την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο διαμέρισμά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ξίφος, αλλά και τρία μαχαίρια, μεταξύ των οποίων και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στον 62χρονο, και το οποίο εντοπίστηκε πλυμένο.

Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης σημείωσε πως «αρνείται ότι τα μαχαίρια ήταν στην δίκη της κυριότητα το ένα ήταν συλλεκτικό και ανέφερε ότι ήταν του συντρόφου της. Αρνείται ότι στο παρελθόν είχε κάνει χρήση να τραυματίσει τον σύντροφο της».

Το θύμα από τις 12 Ιουνίου έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγία Όλγα από το Λαϊκό όπου βρίσκονταν και παραμένει σε σταθερή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

