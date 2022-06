Αθλητικά

Halle Open: Ο Τσιτσιπάς έχασε από τον Κύργιο με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Χάλε της Γερμανίας.



Πολύ σύντομα και... άδοξα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Χάλε της Γερμανίας, καθώς αποκλείστηκε μόλις στο 2ο γύρο (φάση των «16») από τον Νικ Κύργιο (νο65), γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ (7-5 2-6, 4-6) στην Owl Arena, σε έναν αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 5 λεπτά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν και ξεκίνησε καλά στο πρώτο σετ, κρατώντας το σερβίς του και «χτυπώντας» στο 12ο γκέιμ τον Ελληνοαυστραυλό άσο με αποτέλεσμα να φτάσει στο 1-0 με 7-5, δεν είχε ανάλογη συνέχεια.

Πολλά αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά και το ανέβασμα του Κύργιου στο σερβίς, οδήγησαν τον δεύτερο σετ σε δύο μπρέικ που του έδωσαν ένα εύκολο 6-2 και την ισοφάριση στα σετ.

Στο τρίτο σετ οι δύο τενίστες συνέχισαν να κρατούν με... ευλάβεια το σερβίς τους, μέχρι το 4-4 και δύο αβίαστα λάθη του Τσιτσιπά στο 9ο γκέιμ, που έφεραν το μπρέικ απ’ την πλευρά του Ελληνοαυστραλού άσου και το 5-4.

Ο Κύργιος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με την ψυχολογία στα... ύψη, «καθάρισε» το ματς με ένα love-game, παίρνοντας τον τελευταίο πόντο του με άσο, στον οποίο δεν είχε απάντηση ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής...

Στα προημιτελικά ο Κύργιος θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (16/6) τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ράφα Ναδάλ θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!

Δίκη Χρυσής Αυγής: Tα αιτήματα αποφυλάκισης και το τηλεφώνημα για βόμβα

Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: Υπό κράτηση η σύντροφος του θύματος