Κόσμος

Ρωσία: Ο Αλέξει Ναβάλνι “εμφανίστηκε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δικηγόροι του αντιπολιτευόμενου Ναβάλνι επιβεβαίωσαν τα όσα ακούγονταν από χθες.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι επιβεβαίωσε σήμερα ότι έχει μεταφερθεί σε άλλη φυλακή, σε μεγαλύτερη απόσταση από τη Μόσχα, η οποία είναι διαβόητη για την κακομεταχείριση των κρατουμένων.

Την Τρίτη, οι δικηγόροι του ηγέτη της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι οι αρχές τον μετέφεραν σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά δεν γνώριζαν σε ποιο, κάτι που ανησύχησε τους συνεργάτες και τους υποστηρικτές του.

«Καλημέρα σας από (τη φυλακή) υψηλής ασφαλείας. Χθες (Τρίτη) μεταφέρθηκα στο ΙΚ-6 "Μελέχοβο", ένα (σωφρονιστικό) κατάστημα που βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας», έγραψε ο ίδιος ο Ναβάλνι σε ανάρτησή του το Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ???????? ?????????? (@navalny)

Η φυλακή αυτή βρίσκεται κοντά στην πόλη Βλαντίμιρ. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές δημοσιογραφικές έρευνες για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, έπειτα από καταγγελίες για κακομεταχείριση των κρατουμένων. Μία εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιαρμίς, είπε τον Μάιο ότι η φυλακή αυτή «είναι από τις πιο τρομακτικές στη Ρωσία» και ότι εκεί «βασανίζονται και σκοτώνονται κρατούμενοι».

Ο 46χρονος Ναβάλνι κρατείτο μέχρι τώρα στην αποικία κρατουμένων του Ποκρόφ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, που θεωρείται μία από τις σκληρότερες στη Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Κρήτη: Συγκινούν ο πατέρας και η σύζυγος του θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σαντορίνη: Ηλικιωμένος φωτογράφιζε παιδιά με τα μαγιό τους

Αντώνης Συκάρης: Επαναπατρίστηκε η σορός του - Σε στενό κύκλο η κηδεία του