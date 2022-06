Πολιτική

Τσίπρας σε Πρυτάνεις: το “νομοσχέδιο Κεραμέως” καταργεί την Δημοκρατία στα Πανεπιστήμια

Σφόδρα επικριτικός ήταν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο στην λειτουργία και στην διοίκηση των ΑΕΙ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την Κουμουνδούρου:

«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα συνάντηση με το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων και συγκεκριμένα τον Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και τον Πρύτανη ΕΜΠ, κ. Ανδρέα Μπουτουβή.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που έφερε σε διαβούλευση η Κυβέρνηση για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η Κυβέρνηση καταθέτει ένα ιδιαίτερα προβληματικό νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να συμπληρώσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που άφησε πέρσι και θα αφήσει και φέτος δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους εκτός πανεπιστημίων για να τους ωθήσει στα ιδιωτικά κολέγια. Με το νομοσχέδιο αυτό, κατά την εκτίμησή μας, επιχειρείται η μετάλλαξη του ακαδημαϊκού και αντιπροσωπευτικού Πανεπιστημίου σε ένα Πανεπιστήμιο που προσομοιάζει σε ιδιωτική εταιρεία. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, για κάτι που εμείς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό: Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρά την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση τους, βρίσκονται πολύ ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις, κάποια στο 3% και πολλά περισσότερα στο 8% παγκοσμίως. Καθοριστικός παράγοντας αυτής της επιτυχίας είναι η δημοκρατική δομή διοίκησης και οι εξαιρετικές ερευνητικές επιδόσεις των καθηγητών και νέων επιστημόνων του.

Χρειάζεται να γίνει κατανοητή η ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας προς την κατεύθυνση της «οικονομίας της γνώσης» προς έναν σαφή παραγωγικό μετασχηματισμό που προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε ένα δημόσιο, δημοκρατικό, αξιοκρατικό, ποιοτικό Πανεπιστήμιο. Το νομοσχέδιο φοβάμαι πως κάνει το ακριβώς αντίθετο. Καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Θεσμοθετεί το Συμβούλιο Διοίκησης με 6 εκλεγμένα εσωτερικά και 5 μη εκλεγμένα εξωτερικά μέλη, συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες των Πανεπιστημίων και δημιουργείται ένας θεσμός ιδιαίτερα επιρρεπής σε συναλλαγές και πελατειακές σχέσεις. Ο διορισμός μονοπρόσωπων οργάνων αλλά και η αυστηρά ιεραρχική δομή του νέου πανεπιστημίου θυμίζει επιστροφή στο καθεστώς της έδρας με όλες τις εξουσίες στους πρωτοβάθμιους καθηγητές.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η απορρύθμιση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών πολλών ταχυτήτων. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι υποτροφίες θα δίνονται πια μόνον για φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις, ασχέτως κοινωνικών αναγκών, και όχι και για οικονομικά ασθενείς όπως ισχύει σήμερα, στερώντας την ακαδημαϊκή κοινότητα από πλήθος ταλέντων. Μαζί με όλα αυτά καθιερώνονται και καταστροφικά ευέλικτες μορφές εργασίας. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία δέσμευση για αύξηση της χρηματοδότησης και δημιουργία νέων θέσεων καθηγητών όταν εμείς σε συνθήκες εξαιρετικής δημοσιονομικής πειθαρχίας είχαμε δώσει 1650 θέσεις καθηγητών και ψηφίσαμε νόμο όπου υποχρεωτικά θα προκηρύσσεται κάθε θέση που κενούται από συνταξιοδότηση, κάτι που η Υπουργός αρνείται να κάνει και παρανομεί.. Τέλος είναι απολύτως αδιαφανείς οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Καλούμε την Κυβέρνηση να το αποσύρει. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεσμευόμαστε για την κατάργηση του νόμου αν ψηφιστεί».

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε τις προτάσεις και δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση:

Δημοκρατική δομή διοίκησης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου με διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Διπλασιασμός της χρηματοδότησης των ΑΕΙ, σε βάθος τετραετίας.

Διπλασιασμός του αριθμού μελών ΔΕΠ, σε βάθος τετραετίας - 2.000 διορισμοί ανά έτος. Αυστηρή τήρηση του νόμου για την προκήρυξη κάθε θέσης που κενούται από συνταξιοδότηση μέλους ΔΕΠ.

Δωρεάν λειτουργία/φοίτηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), κάλυψη με δημόσια δαπάνη των ανελαστικών τους εξόδων.

Ριζική ενίσχυση των υποτροφιών σε νέους επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες.

Άμεση κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Καθιέρωση της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης με αναβαθμισμένο απολυτήριο Λυκείου σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, στα οποία η ζήτηση και οι προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν.

Λειτουργία των διετών πανεπιστημιακών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (δηλ. σαν τα ΙΕΚ), στα οποία θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)».