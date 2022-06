Αθλητικά

Basket League: Η Λάρισα με ανατροπή “αγκάλιασε” την 3η θέση

Επικράτησε του Προμηθέα Πατρών με μεγάλη ανατροπή και βρίσκεται πλέον αγκαλιά με την τρίτη θέση της Α1.

Με τεράστια ανατροπή από το -21 (30-51 στο 16΄), η Λάρισα υπερασπίστηκε την έδρα της, έγραψε το 2-0 στη σειρά των «μικρών τελικών» της Α1 Ανδρών/Basket League και απέχει μία νίκη από την κατάληψη της τρίτης θέσης του πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 88-84 του Προμηθέα στο Game 2 και πλέον με νέο «διπλό» επί αχαϊκού εδάφους (18/6) θα ολοκληρώσουν ιδανικά μία ιστορική γι΄ αυτούς χρονιά.

«Ήρωας» των νικητών ο Στέφαν Μούντι, o οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, αλλά και το τρίποντο που «σκόρπισε» τα όνειρα του Προμηθέα για ισοφάριση της σειράς στα 17΄΄ για τη λήξη, γράφοντας το 86-84. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Μάριν Μάριτς, ο οποίος άγγιξε το νταμπλ νταμπλ (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ). Από τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Γιώργος Τανούλης με 19 πόντους (ρεκόρ καριέρας).

Τα δεκάλεπτα: 19-36, 45-53, 73-75, 88-84

Η βροχή... τριπόντων που ξέσπασε στο πρώτο δεκάλεπτο από πλευράς Προμηθέα (6/7 σε αυτό το διάστημα), βοήθησε τους Αχαιούς να ελέγξουν τη... μοίρα τους και να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +17 (19-36) στο 10΄, δείχνοντας αποφασισμένοι να τελειώσουν γρήγορα την αποστολή τους. Δίχως να χάσουν διάρκεια σε άμυνα και επίθεση οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο 16΄ στο +21 (30-51), θέτοντας τη διαφορά σε φαινομενικά μη αναστρέψιμα επίπεδα... Ωστόσο, οι Θεσσαλοί χτύπησαν μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και σταδιακά... ροκάνισαν τη διαφορά, την οποία και έριξαν στο 20΄ σε μονοψήφια επίπεδα (45-53).

Όταν μάλιστα βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια και ο Στέφαν Μούντι, τη στιγμή που η άμυνα των Θεσσαλών είχε «κόψει» το μακρινό σουτ των Αχαιών, η ομάδα του Φώτη Τακιανού όχι μόνο βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής (73-75 στο 30΄), αλλά... προσπέρασε στο 35΄ με 81-79. Με τον Καράμπελα να έχει μπει και αυτός στην... εξίσωση η Λάρισα έδειξε να ελέγχει τον αγώνα, ενώ ακόμα κι όταν ο Προμηθέας ανέκτησε το προβάδισμα (83-84), ο Μούντι εκτέλεσε από τα 6.75 κόβοντας τα... φτερά των φιλοξενούμενων (86-84). Ο Μάκης Γιατράς πήρε άμεσα τάιμ άουτ και στην επαναφορά η μπάλα κατέληξε στον Σίμπσον, ο οποίος είδε την προσπάθεια του από τα 6.75 να μη βρίσκει στόχο, με αποτέλεσμα η πλάστιγγα να γέρνει οριστικά στην πλευρά της Λάρισας...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Μάνος, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 15 (1), Κρουμπάλι 11, Καράμπελας 9 (1), Μάριτς 13 (1), Μούντι 20 (4), Τσαϊρέλης 4, Γκριν 12 (2), Παπαντωνίου, Μπέρζινς 4 (1).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Δ. Αγραβάνης 6, Γκίκας 9 (1), Σίμπσον 16 (4), Φόστερ 13, Τανούλης 19 (1), Ρέι 7 (1), Γκραντ 6, Γ. Αγραβάνης 8 (2), Λάγιος, Μπαζίνας.

