Μητσοτάκης: Ισχυρό το brand “Ελλάδα” - Νέα μέτρα για καύσιμα και εισφορές

Για “πολλή δουλειά που απομένει έως το τέλος της τετραετίας” έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον ΣΕΒ. Τι είπε για την Δικαιοσύνη και τις αλλαγές στην Παιδεία.

Στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις και στην τιμή των καυσίμων προέκρινε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση, που είχε απόψε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και τον δημοσιογράφο, Παύλο Τσίμα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως οι στοχευμένες παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι κοινωνικά δίκαιες και αποτελεσματικές. Επανέλαβε, δε, ότι οι κυοφορούμενες παρεμβάσεις στην τιμή της βενζίνης, που εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, δεν θα είναι οριζόντιες, ως προς τον συγκεκριμένο φόρο, ώστε να μην επιβραβευθούν, έστω και εμμέσως, όλοι όσοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της τρέχουσας επιβάρυνσης.

Σημείωσε δε πως ο στόχος των αλλεπάλληλων κυβερνητικών «ενέσεων» στήριξης από τον καιρό της πανδημίας και εντεύθεν αποσκοπεί στο να κρατηθεί όρθιος ο παραγωγικός ιστός της χώρας.

«Η Ελλάδα έχει πάψει να λογίζεται όπως στο πρόσφατο παρελθόν ως η ειδική περίπτωση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναβεβαίωσε πως «έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα έως το τέλος της 4ετίας».

Ερωτηθείς σχετικώς ο πρωθυπουργός επέμεινε πως οι εκλογές προσδιορίζονται την άνοιξη του 2023.

Επεσήμανε πως η χώρα είναι σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και τα οσονούπω αναμενόμενα υψηλότερα επιτόκια και απέδωσε το συγκεκριμένο γεγονός στο ότι η χώρα έχει χαμηλές υποχρεώσεις αποπληρωμής χρέους, αλλά και πως η εικόνα της διεθνώς, το brand, έχει ουσιωδώς βελτιωθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Πάρα το γεγονός ότι έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην ευρωζώνη είμαστε συγκριτικά σε καλύτερη θέση από ότι άλλες χώρες του νότου, γιατί έχουμε χαμηλές ανάγκες αποπληρωμής χρέους, γιατί φροντίσαμε τα τελευταία χρόνια να δανειστούμε και να ενισχύσουμε το μαξιλάρι ρευστότητας το οποίο έχουμε και γιατί η εικόνα της χώρας και αυτό που αποκαλούμε brand Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο και αυτό αποτυπώνεται και στις αγορές χρήματος και στις αγορές κεφαλαίων και στις αναβαθμίσεις από τους επενδυτικούς οίκους και φυσικά έχει αντανάκλαση και στην επιχειρηματικότητα και στις επιχειρήσεις και στην άνεση με την οποία οι επιχειρήσεις προχωρούν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια».

«Το ρίσκο «Ελλάδα» έχει σημαντικά μειωθεί και αυτό είναι που σε αυτή την πολύ δύσκολη περιπέτεια μας κάνει να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μια συγκρατημένη αισιοδοξία», τόνισε ο πρωθυπουργός, που επέμεινε πως περιβάλλει τις ελληνικές επιχειρήσεις με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη λόγω της ανθεκτικότητας τους

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την Παιδεία πραγματική επανάσταση και τόνισε πως για πρώτη φορά σπάμε τα στεγανά «τα Πανεπιστήμια από τη μία και οι επιχειρήσεις από την άλλη», σημειώνοντας ότι κακώς η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στην διοίκηση των πανεπιστημίων, «ένα θέμα που αφορά μόνο 500 άτομα». Ζήτησε, δε, από τις επιχειρήσεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας προκειμένου οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της παραγωγής.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης οι προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης είναι δύο από τις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία, ανέφερε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τοποθέτησε τις εκλογές στην άνοιξη του 2023.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος και σε συνδυασμό με τις αναλύσεις για το μέλλον του ασφαλιστικού, η προτεραιότητα θα είναι η μείωση των εισφορών. Σημείωσε, ωστόσο, και τα βήματα που έχουν ήδη γίνει για τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους στα οποία περιλαμβάνεται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως μία από τις κεντρικές προτεραιότητες μιας δεύτερης θητείας της κυβέρνησης του είναι η μεταρρύθμιση στον χώρο της Δικαιοσύνης. «Είναι αφελής όποιος πιστεύει πως μία τέτοια μάχη μπορεί να κερδηθεί μέσα σε μία 4ετία, πρόκειται για μία διαρκή μάχη. Στην περίπτωση της περικοπής των αναβολών στις δίκες σηκώνουμε συντεχνιακή σκόνη, θα το ξεπεράσουμε και θα προχωρήσουμε» διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος συνολικά στην πορεία της χώρας ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως το πιο ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδική περίπτωση.

«Ο δωδεκαετής κύκλος της μεγάλης ταλαιπωρίας για την κοινωνία κλείνει και επίσημα με την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο και με την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας που θεωρώ εφικτή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023», είπε.

Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία σημείωσε πως «Δεν είναι μόνο η τραγικότητα μίας βάρβαρης επίθεσης από μια χώρα που θέλει να ξαναγράψει τα σύνορα με στρατιωτική βία, είναι και η ενεργειακή κρίση και το φάσμα της επισιτιστικής κρίσης. Είμαστε σε περιβάλλον πληθωρισμού, όμοιο του οποίου δεν έχουμε ξαναζήσει εδώ και 40 χρόνια. Θα δούμε περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και αυτό θα έχει επιπτώσεις για τη χώρα και την επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα σήμερα, ως προς τα δημόσια οικονομικά και την διάρθρωση του χρέους, είναι συγκριτικά σε καλύτερη θέση γιατί έχουμε χαμηλές ανάγκες αποπληρωμής, καθώς φροντίσαμε να ενισχύσουμε το μαξιλάρι και γιατί η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο, πράγμα που αποτυπώνεται στις αγορές κεφαλαίων και στις αναβαθμίσεις από τους επενδυτικούς οίκους».

Για τον άνθρακα

Αναφορικά με την Ενέργεια τόνισε ακόμη ότι δεν θα μπει νερό στο κρασί των στόχων της απανθρακοποίησης, αλλά και δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που θα μας πάει στον κόσμο των ανανεώσιμων πηγών, χωρίς μεταβατικό στάδιο στο οποίο χρειαζόμαστε τόσο τα ορυκτά καύσιμα όσο και τα πυρηνικά στις χώρες όπου υπάρχουν.

Διαβεβαίωσε δε, σε ερώτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης της «διαρροής άνθρακα», ότι η κυβέρνηση δεν θα δεχτεί κανένα μέτρο που θα θέτει την ελληνική βιομηχανία σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διευκόλυνση της επιδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τάχθηκε υπέρ της συγκέντρωσης μεγάλων επενδύσεων σε συγκεκριμένα σημεία αντί της διασποράς μικρών μονάδων σε περισσότερα.

