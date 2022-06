Πολιτισμός

Πέθανε ο Βασίλης Μαλούχος

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους και στους συναδέλφους του, στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Βασίλη Μαλούχου.

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μαλούχος.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή, με ανάρτηση του στο Facebook, ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Μόλις τελείωσε η πρώτη μέρα των εκλογών μας και με λύπη πληροφορήθηκα ότι ένας άξιος, τίμιος, ακούραστος εργάτης του θεάτρου και ταλαιπωρημένος στη ζωή που, πρόσφατα είχε επανεγγραφεί στο ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών) μας με σκοπό να τον βοηθήσουμε, έφυγε από τη ζωή. Άφησε το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο του 60 με τους αμέτρητους χαρακτηριστικούς του ρόλους. Καλό ταξίδι Βασίλη μου!», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αντίο γλυκέ μου πατερούλη, Θα σε αγαπώ για πάντα»

Επίσης, στον λογαριασμό του Βασίλη Μαλούχου, στο Facebook, έγινε η ακόλουθη ανάρτηση:

«Αντίο γλυκέ μου πατερούλη. Εις το επανιδείν αν και θα τα λέμε, πλέον μέσα από τις φωτογραφίες σου, κάθε μέρα και θα γελάμε και θα σχολιάζουμε όπως κάναμε τόσα χρόνια. Πήγαινε να ξεκουραστείς τώρα και να συναντήσεις επιτέλους και τα αδέρφια μου που σε περιμένουν και αυτά τόσα χρόνια εκεί ψηλά στον ουρανό. Μην ανησυχείς για εμένα… Θα κάνω όσα πράγματα λέγαμε να κάνω και λόγω του κορωνοϊού, δεν πρόλαβα να κάνω. Εις το επανιδείν λοιπόν, μέχρι να έρθω και εγώ, να ζήσουμε κατά κάποιο τρόπο σαν οικογένεια πάλι, εκεί ψηλά στον ουρανό. Θα σε ΑΓΑΠΩ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!! Ζωή Διαμαντοπούλου»

Ποιος ήταν ο Βασίλης Μαλούχος

Ο Βασίλης Μαλούχος ήταν Έλληνας ηθοποιός-σκηνοθέτης ο οποίος σπούδασε στη δραματική σχολή του Δημήτρη Ροντήρη, στο ωδείο Αθηνών. Πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την επιτροπή εξαιρετικών ταλέντων.

Γεννήθηκε στη Δημητσάνα Γορτυνίας στις 14 Ιανουαρίου 1934, ή όπως έχει πει ο ίδιος, το 1936. Ήταν αδελφός του επίσης, ηθοποιού Γιάννη Μαλούχου. Ο Βασίλης Μαλούχος είχε χάσει τους δύο γιους του: ο Μάριος αυτοκτόνησε και ο Θοδωρής έφυγε από τροχαίο.

Πριν γίνει ηθοποιός, έκανε διάφορες άλλες δουλειές, όπως έπαιζε μαντολίνο, δούλεψε σε κουρείο καθώς και σε ένα εμπορικό κατάστημα και τραγουδούσε σε ταβέρνες με τον αδελφό του.

Συμμετείχε στις ταινίες:

Η Λίζα και η Άλλη

Αγάπη και Θύελλα,Φυγή

Παιδί μου δεν Αμάρτησα

Αυτοί που ξέχασαν το Θεό

Αχ! Αυτή η Γυναίκα μου

Για την Τιμή και για τον Έρωτα

Η ταξιτζού

Η περιπτερού

Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ

Αριστοτέλης ο Επιπόλαιος

Ο Τρελοπενηντάρης

Ο Αγαθιάρης και η Ατσίδα

Αέρα αέρα αέρα

Αντάρτες των Πόλεων

Θύρα 7: Η Μεγάλη Στιγμή

Ζητείται Δράκος

Ο Γλυκοψεύτης

Ο Δυναστείας

Μπρός Γκρεμός και Πίσω Ρέμα

Της Παλαβής

Ο κοντός και οι Μνηστήρες

Ρόκυ Νο0 το Νούμερο

Αχ τι μου ‘κανες Βασίλη

Στο θέατρο:

Συνεργασία με θιάσους: Δημήτρη Μυράτ, Βίλμα Κύρου/Σπύρος Μουσούρης, Βασίλης Διαμαντόπουλος/Μαρία Αλκαίου, Γιάννης Γκιωνάκης/Μάρω Κοντού/Μάρθα Βούρτση/Γιάννης Μαλούχος/Βασίλης Μαλούχος, Αλίκη Βουγιουκλάκη/Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Ορέστης Μακρής/Νίκος Σταυρίδης/Γιάννης Γκιωνάκης, Έλλη Λαμπέτη, Γεωργία Βασιλειάδου/Νικήτας Πλατής/Πόπη Λάζου/Βασίλης Μαλούχος, Βασίλης Αυλωνίτης/Γιάννα Βαλέντη/Βασίλης Μαλούχος, Δημητρής Χόρν, Κατερίνα Ανδρεάδη/Αλέκος Αλεξανδράκης, Ρίκα Διαλυνά/Κούλης Στολίγκας/Βασίλης Μαλούχος, Γιάννης Μαλούχος/Βασίλης Μαλούχος.

