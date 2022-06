Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Pfizer: “Ναι” του FDA στο εμβόλιο για παιδιά από έξι μηνών

Παρόμοια γνωμοδότηση είχαν δώσει πρόσφατα και για το εμβόλιο της Moderna.



Η συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA) γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης του εμβολίου της Pfizer κατά της Covid-19 σε παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 4 ετών, η τελευταία ηλικιακή ομάδα που δεν μπορεί ακόμη να εμβολιαστεί κατά του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ, όπως και σε πολλές άλλες χώρες.

Αυτή η ομόφωνη σύσταση από τα 21 μέλη της επιτροπής έρχεται αμέσως μετά από παρόμοια γνωμοδότηση που δόθηκε για το εμβόλιο της Moderna, για νήπια και παιδιά μικρής ηλικίας.

Ο FDA αναμένεται τώρα να λάβει την απόφασή του για την έγκριση αυτών των δύο εμβολίων για νήπια, απόφαση που σπάνια διαφέρει από αυτήν της επιτροπής.

