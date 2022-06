Κοινωνία

Πόρτο Ράφτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός που μαχαιρώθηκε στο πάρτι

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 για την αιματηρή συμπλοκή ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου.



Σταθερή αλλά σοβαρή χαρακτηρίζουν οι γιατροί την κατάσταση της υγείας του 20χρονου τον οποίον μαχαίρωσαν άγνωστοι νεαροί κατά τη διάρκεια του αιματηρού καβγά στην παραλία της Ερωτοσπηλιάς στο Πόρτο Ράφτη.

Ο άτυχος νεαρός φέρει τραύμα στο στήθος, κοντά στην καρδιά, το οποίο προκλήθηκε από μαχαίρι που κρατούσε κάποιος από τους συμμετέχοντες στην συμπλοκή.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης.

Όπως είπε έγινε ένα πάρτι από σχολεία της περιοχής, ωστόσο όπως ανέφερε δεν ήταν πάνω 50 παιδιά.

Από αναρτήσεις στα social media, σύμφωνα με τον κ. Αλαγιάννη, έγινε γνωστό ότι γίνεται πάρτι στην παραλία της Ερωτοσπηλιάς και τότε ξαφνικά μαζεύτηκαν πάρα πολλά άτομα. Όπως είπε η συμπλοκή δεν έγινε στην παραλία αλλά στον δρόμο λίγα μέτρα μακριά.

Όπως έγινε γνωστό ο ένας από τους τραυματισμένους νεαρούς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

