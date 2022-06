Life

“The 2Night Show” - Κεφαλά: Από τις σπουδές στη Θεολογία... Influencer στα social media (βίντεο)

Αποκαλύπτει άγνωστες πτυχής της ζωής της και μοιράζεται τα επαγγελματικά της σχέδια, ενώ μιλάει με θαυμασμό για τη στήριξη που έχει από τον σύντροφό της.

Στο περσινό Survivor στο οποίο έλαβε μέρος αλλά και στο φετινό το οποίο παρακολουθεί από την τηλεόραση αναφέρθηκε η Χριστίνα Κεφαλά μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι από τα δύο Survivor, το περσινό και το φετινό, θα διάλεγε φυσικά το πρώτο, του 2021. Όπως επισήμανε, άλλωστε, το Survivor του 2021 μαζί με αυτό του 2017 είχαν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σημειώνοντας ότι ειδικά πέρσι σε αυτό βοήθησε πολύ η καραντίνα.







«Εννοείται ότι θα ήθελα να ήμουν στο περσινό Survivor. Πρώτον αυτό που μας βοήθησε να αναδειχθούμε από εκεί, είναι η καραντίνα. Η μεγαλύτερη τηλεθέαση σε Survivor ήταν το πρώτο κι αυτό που ήμασταν εμείς. Φέτος νομίζω ότι δεν έχει πάει τόσο καλά σαν πρόγραμμα και θεωρώ ότι ήταν πολύ νωρίς να ξαναγίνει. Έπρεπε να δώσουν περιθώριο ένα χρόνο ακόμα. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει τα ίδια και τα ίδια στην ουσία» σχολίασε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κεφαλά.

Στην ερώτηση αν θα πήγαινε ξανά στο Survivor η Χριστίνα Κεφαλά απάντησε καταφατικά «αλλά δεν αντέχω την πείνα». Συμπλήρωσε, πάντως, ότι θα το έκανε με καλύτερο μισθό στο συμβόλαιο «απλά αυτό που με φοβίζει είναι να μην ξαναχτυπήσω γιατί είχα αυτόν τον φόβο και χτύπησα».

Η Χριστίνα Κεφαλά αναφέρθηκε, τέλος, και στον νικητή του Survivor 2021 Σάκη Κατσούλη λέγοντας ότι κέρδισε δίκαια μολονότι, όπως είπε, «πιστεύω το άξιζε πιο πολύ η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γιατί ήταν από την αρχή μέσα. Θα ήθελα να το πάρει εκείνη γιατί ήταν μέσα εξαρχής και το είχε πάρει όλο επάνω της».

