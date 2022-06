Life

“The 2Night Show” - Μπίρκος: Η αγροτική ζωή και το κοινό με τον “Γιάγκο Δράκο” της “Λάμψης” (βίντεο)

Σε μία συζήτηση από καρδιάς, ο Θάνος Μπίρκος μοιράζεται την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του. Τι λέει για τον ρόλο του "ισοβίτη" που υποδύεται.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος ο ηθοποιός, Θάνος Μπίρκος και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και μοιράστηκε την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του.

Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τις αγροτικές εργασίες στη Λεπενού του Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας που ζούσε μέχρι τα 18 του, και εξήγησε όσα μεσολάβησαν μέχρι την κατάκτηση του ονείρου του να γίνει ηθοποιός. Ο ηθοποιός μίλησε για το μάζεμα των καπνών, για το αρμάθιασμα του με τις βελόνες που οι κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία θα καταλάβουν πολύ καλά, αποκάλυψε πως μέχρι τα 18 του δεν ήξερε τι θα πει να πηγαίνεις διακοπές, ενώ μιλά για τον ρόλο του "ισοβίτη" στην τηλεοπτική σειρά "Σασμό".

Τελικά τις πρώτες του διακοπές τις πήγε αφού τελείωσε το σχολείο στη Λευκάδα και όπως παραδέχτηκε δεν του άρεσε καθόλου η διαδικασία γιατί τις είχε πολύ διαφορετικά στο μυαλό του. Ο Θάνος Μπίρκος εξήγησε πως μέχρι τα 18 του έλεγε πως όταν μεγαλώσει θα γίνει δικηγόρος, παππάς ή δάσκαλος.

«Ήθελα κάτι να κάνω. Πήγαινα και στο ψαλτήρι κι έψελνα και εκφραζόμουν από τους ψαλμούς. Έλεγα το “πιστεύω” κ.ο.κ.», πρόσθεσε.

Ανήμερα 15αύγουστου όταν ο ηθοποιός ήταν 18 ετών μετακόμισαν οικογενειακώς από τη Λεπενού και μετακόμισαν στην Αθήνα.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις σπουδές του στην Πάτρα, στο τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων, που ήταν και το κομμάτι που βοήθησε στην ενηλικίωσή του.

Η ηθοποιία ήρθε αργότερα στη ζωή του, με τους γονείς του να αισθάνονται φυσικά περήφανοι όταν τον είδαν πρώτη φορά να παίζει.

Ποιο είναι όμως το κοινό που έχει με τον Γιάγκο Δράκο;

Ο Θάνος Μπίρκος αποκάλυψε πως η πρώτη επαφή με την υποκριτική ξεκίνησε από μια θεατρική παράσταση του σχολείου στο χωριό του.

«Όταν πήγαινα γυμνάσιο έβλεπα τηλεοπτικές σειρές και μετά πήγαινα μπροστά στον καθρέφτη και έπαιζα τους ρόλους, έκανα τον Γιάγκο Δράκο. Την είχα τη σαπουνόπερα από μικρός», πρόσθεσε.

Ο Θάνος Μπίρκος μίλησε ακόμα και για τον ρόλο του στον "Σασμό".

