Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης αλλοδαπών. Δεκαπέντε συλλήψεις έως τώρα.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε παράνομα αλλοδαπούς και κατάρτιζε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί 15 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, αναμένεται αναλυτική ενημέρωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελευσίνα: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα

British Airways: Πλημμύρισε η καμπίνα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης (βίντεο)

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: Η ώρα της απόφασης για τους 21 κατηγορούμενους