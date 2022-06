Οικονομία

Τράγκας - Μαντάς: Η Καρρά δεν θέλει να αποφύγει τον φορολογικό έλεγχο στην Ελλάδα

Τι υποστήριξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνήγορος της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, για την δέσμευση της περιουσίας.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ανέλαβε την νομική εκπροσώπηση της χήρας του δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά.

«Βρίσκομαι στο στάδιο της ενημέρωσης, καθώς πριν από λίγες ημέρες μου δόθηκε η εντολή εκπροσώπησης από την Μαρία Καρρά», ανέφερε ο κ. Μαντάς, ο οποίος χαρακτήρισε «δυσθεώρητα» τα περιουσιακά στοιχεία που ακούγονται.

Ωστόσο, έκανε λόγο για «εικαζόμενα περιουσιακά στοιχεία» τα οποία προβάλλονται στα ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι αυτά δεν προκύπτει από τον έλεγχο της δημόσιας Αρχής.

Σημείωσε ακόμα ότι έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί της κ. Καρρά και ενώ έχουν περάσει αρκετές μέρες από τότε «δεν μας έχει κοινοποιηθεί η διάταξη που δεσμεύεται ο λογαριασμός».

Ο κ. Μαντάς τόνισε ότι «η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει την εξουσία από τον νόμο να δεσμεύσει τους λογαριασμούς οποιουδήποτε πολίτη για τον οποίο υπάρχουν υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Ωστόσο, όπως ανέφερε η θέση της εντολέως του είναι ότι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία είναι κατά πολύ υποδεέστερα από τα ποσά που ακούγονται, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με την κ. Καρρά «τα πραγματικά στοιχεία είναι ευθυγραμμισμένα με τον πόθεν έσχες και τις δηλώσεις»

«Δεν μπορούμε να απαντάμε και δεν πρέπει να απαντάμε με εικαζόμενα στοιχεία», σημείωσε ο κ. Μαντάς, αποκαλύπτοντας ότι «στοιχεία από το πόρισμα βλέπουν την δημοσιότητα και το πρόσωπο που το αφορά δεν έχει ακόμα αποκτήσει πρόσβαση στο πόρισμα για να μπορεί να απαντήσει». «Πόρισμα ακούμε και πόρισμα δεν βλέπουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Γιώργος Τράγκας ήταν φορολογικός κάτοικος Μονακού ο κ. Μαντάς ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως επιδίωξη της εντολέως μου για να αποφύγει τον φορολογικό έλεγχο στην Ελλάδα» και σημείωσε πως «αν η φορολογική αρχή εναντιώνεται στην θέση του ότι είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού», τότε πρέπει να την καλέσει για εξηγήσεις.

«Η νομοθεσία με συγκεκριμένο τρόπο προσδιορίζει πώς ένας πολίτης μπορεί να αναγνωριστεί ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού», ανέφερε και πρόσθεσε

Τέλος ανέφερε ότι ξεκίνησε ένας φορολογικός έλεγχος ενώ ο Γιώργος Τράγκας ήταν εν ζωή, για κάποιους λόγους σταμάτησε και τώρα λίγα χρόνια μετά και ενώ έχει φύγει από την ζωή έρχονται και ζητούν να λογοδοτήσει η οικογένειά του.

