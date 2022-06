Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)

Διευκρινίσεις, μέσω ΑΝΤ1, από τον Διοικητή Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στις 55.000 οι αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες.



Άνοιξε την Τετάρτη 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που αφορά σε 300.000 δικαιούχους και θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2022-31 Ιουλίου 2023.

Ο προϋπολογισμός του είναι ύψους 35 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2022. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου .

Ο Διοικητής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και έδωσε λεπτομέρειες για τα κριτήρια αλλά και τους δικαιούχους της φετινής χρονιάς.



Όπως είπε από χθες το μεσημέρι στις 13.00 που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 55.000 αιτήσεις για 101.000 επιταγές.

Δικαιούχοι είναι όσοι εντός του 2020-2021 είχαν:

• Είτε 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση ΕΦΚΑ

• Είτε 50 ημέρες επιδότηση ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας

• Είτε 50 ημέρες παροχή προστασίας μητρότητας

• Είτε ένα συνδυασμό των παραπάνω

Ο κ. Πρωτοψάλτης, τόνισε ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι καθώς, όπως είπε γι’ αυτούς υπάρχει άλλο πρόγραμμα.

Σημείωσε ακόμα πως υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την μοριοδότηση των αιτούντων, ενώ και ο αριθμός των τέκνων αυξάνουν τη μοριοδότηση.

Ακόμα ανέφερε ότι από φέτος από το πρόγραμμα δίνονται 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Σάμο και Βόρειας Εύβοια, 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου και 6 διανυκτέρευσες με μικρή ιδιωτική συμμετοχή στην υπόλοιπη Ελλάδα.



Όπως είπε για παράδειγμα μια 4μελής οικογένεια για 6 βράδια θα πληρώσει 96 ευρώ και το κράτος 850 ευρώ. Επίσης, σημείωσε ότι το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τον κ. Πρωτοψάλτη φέτος θα δοθούν 300.000 επιταγές. Επιπλέον, για ακόμη μία χρονιά επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ο κ. Πρωτοψάλτης ακόμη έκανε αναφορά και στην περίπτωση που ένας δικαιούχος δεν εξυπηρετηθεί από το κατάλυμα σημειώνοντας πως δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα αλλά και τι να κάνει ο πολίτης σε κάθε περίπτωση.

