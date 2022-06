Κοινωνία

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: Αθώα η Δούρου και άλλοι 12 κατηγορούμενοι

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους 8 για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Αναλυτικά η απόφαση.



Της Λίας Κοντοπούλου

Αθώα κατά πλειοψηφία κρίθηκε η πρώην Περιφερειαρχης Αττικής Ρένα Δούρου για τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής τον Νοέμβριο του 2017 με τους 25 νεκρούς. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αθώωσε ομόφωνα ακόμα 12 κατηγορούμενους από όλες τις κατηγορίες, ενώ κατά πλειοψηφία έκρινε ενόχους 8 για κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.



Ανάμεσα σε εκείνους που αθωώθηκαν είναι υπάλληλοι δασαρχείων, ο τότε δήμαρχος Μεγαρέων, ο τότε δήμαρχος Ελευσίνας, υπάλληλοι πολεοδομίας και υπάλληλοι επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων.



Σε ο,τι αφορά την Ρένα Δουρου το δικαστήριο την κήρυξε ομόφωνα αθώα για το αδίκημα της παραβασης καθήκοντος και κατά πλειοψηφία με ψήφους δύο προς μία επίσης αθώα για τις πράξεις της πλημμύρας δια παραλείψεως από υπόχρεο, ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σωματικής βλάβης από αμέλεια.





Σε ό,τι αφορά τους 8 κατηγορουμένους οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για πλημμελήματα η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Πρόκειται για δύο αντιπεριφερειάρχες, την τοτε δήμαρχο Μάνδρας, δασάρχες και στελέχη πολεοδομίας και αστυνόμευσης ρεμάτων.



Η ενοχή των συγκεκριμένων κατηγορουμένων αφορά κατά περίπτωση τα αδικήματα της πλημμύρας,της ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβων από αμέλεια, ενώ και αυτοί κρίθηκαν ομόφωνα αθώοι για την πράξη της παράβασης καθήκοντος.



Η διαδικασία συνεχίζεται και εντός της ημέρας αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου επι των ποινών.

