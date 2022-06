Life

Φιλιππίδης: “Πέθαναν” τον ηθοποιό - Η οργισμένη απάντηση της δικηγόρου του (βίντεο)

Οργιάζουν οι φήμες ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι νεκρός. Πώς θα απαντήσει ο ηθοποιός.

Την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη η δίκη Πέτρου Φιλιππίδη που κατηγορείται για βιασμό κατ'εξακολούθηση, αλλά και δύο απόπειρες βιασμού εις βάρος τριών γυναικών συναδέλφων του οι φήμες οργιάζουν. Κάποιοι τον έχουν πεθάνει πριν την ώρα του.

Για την ψευδή είδηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μίλησε η δικηγόρος του ηθοποιού, Κυριακή Πακιρτζίδου.

"Είναι τρομοκρατικό, ανατριχιαστικό να δικάζεται ένας άνθρωπος και να είναι και νεκρός", είπε εμφανώς ενοχλημένη.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν είναι νεκρός, είναι ζωντανός είναι αθώος, το δικαστήριο του θα ολοκληρωθεί τόνισε και προανήγγειλε την πρόθεση του ηθοποιού να κινηθεί νομικά. "Κάποτε πρέπει να μπει μια τελεία, γιατί όταν κάποιος δεν βάζει μόνος του τελεία πρέπει να τη βάλει η Δικαιοσύνη", σημείωσε.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό" η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη λόγω covid. Θα συνεχιστεί στις 23 Ιουνίου.

