Κούρκουλα για Λιγνάδη: Περιμένω την αθώωσή του (βίντεο)

H ηθοποιός και πολιτικός Ελένη Κούρκουλα στο πλευρό του σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμού.

Με τις καταθέσεις μαρτύρων του περιβάλλοντος του Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται η δίκη για βιασμούς τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα άνδρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Η ηθοποιός και πρώην υπουργός Ελένη Κούρκουλα που καταθέτει ως μάρτυρας υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έξω από το δικαστήριο για την δίκη, τονίζοντας πως πιστεύει ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης θα αθωωθεί.

«Νομίζω ότι αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή και αυτό που μετράει γενικά στη ζωή μας είναι η αλήθεια. Όποια και να είναι αυτή και ό,τι κόστος και να έχει. Όταν λέω «περίεργοι άνθρωποι» το συμπέρασμα του περίεργου είναι από αυτά που διάβασα εγώ και από τις καταθέσεις τους. Οι άνθρωποι που τον κατήγγειλαν δεν ήταν άνθρωποι που συνεργαζόμασταν και γνωρίζαμε, ήταν κάποιοι άνθρωποι που εμφανίστηκαν από το πουθενά. Οι δύο από τους τρεις άλλαξαν τις ημερομηνίες. Πώς βίασε; Αφού ήταν μαζί μας. Περιμένω την αθώωσή του» τόνισε η Ελένη Κούρκουλα.

