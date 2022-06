Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

Ακόμα μία καταγγελία για βιασμό ανήλικης έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Τι είπε η 14χρονη στους αστυνομικούς.



Ένας 18χρονος καταγγέλθηκε από 14χρονη για εις βάρος της γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, κι ότι βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο ένα μέρος αυτών, αποστέλλοντας το υλικό σε φίλο του.

Η ανήλικη απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προέβη στην καταγγελία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν τον περασμένο μήνα, στο σπίτι του 18χρονου.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Θέρμης σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους και παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής κοπέλας, στα τέλη Μαΐου του 2022, πήγε στο σπίτι του 18χρονου στην περιοχή της Θέρμης. Οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω social media. Εκεί χωρίς τη θέλησή της, ο 18χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

