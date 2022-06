Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα για τα μαθήματα που εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.



Προ τελευταία ημέρα σήμερα για την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων για του υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι οποίοι σήμερα εξετάζονται σε 4 μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα, στα: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Οι πανελλήνιες έχουν ολοκληρωθεί από την περασμένη Παρασκευή για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, ενώ η αυλαία κλείνει αύριο, Παρασκευή 17 Ιουνίου και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Το Σάββατο 18 Ιουνίου, ξεκινά η εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων με Αγγλικά και τελειώνει την Πέμπτη 30 Ιουνίου με Ιταλικά.

Δείτε τα θέματα από το Υπουργείο Παιδείας

Τα θέματα του μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ"

Τα θέματα του μαθήματος "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ"

Τα θέματα του μαθήματος "ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Τα θέματα του μαθήματος "ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II

Ειδήσεις σήμερα:

Κινέτα: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν άνδρα στην μέση του δρόμου

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)

Κομισιόν: Η Τουρκία να σταματήσει απειλές και ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας