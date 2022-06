Life

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)

Αμείλικτα "χειμαρρώδης" ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Θανάσης Κατερινόπουλος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για την Ρούλα Πισπιρίγκου και τα ολέθρια λάθη...

Αμείλικτα "χειμαρρώδης" ο ταξίαρχος εν αποστρατεία Θανάσης Κατερινόπουλος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για το "θρίλερ" της Πάτρας με τα τρία νεκρά παιδιά και τα λάθη όλων.

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος εκτίμησε ότι τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, αφενός αν η Ρούλα Πισπιρίγκου παρέμενε στα κρατητήρια της Ασφάλειας για ανάκριση, αφετέρου δε αν δεν είχαν γίνει τα εκκωφαντικά λάθη από όλους τους εμπλεκόμενους, τα οποία έμελλε να γίνουν μαζεμένα στην πιο πολύκροτη υπόθεση της τελευταίας 100ετίας.

Ο Κατερινόπουλος αναφέρθηκε στα ολέθρια λάθη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας της Πάτρας, από την γκέλα ολκής του ΕΚΑΒ που πήρε το νεκρό μωρό αντί να καλέσει Αστυνομία και ιατροδικαστή, που ίσως να είχαν λύσει το μυστήριο από τότε, μέχρι και την… παρέλαση του δικηγόρου των συγγενών της σπιτονοικοκυράς με τα πράγματα από το σπίτι που θα έπρεπε να είχε σφραγιστεί από την πρώτη στιγμή των ερευνών.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα γίνουν κι άλλες συλλήψεις για πλημμελήματα ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τόσο ο Δασκαλάκης όσο και η οικογένεια της Πισπιρίγκου έβλεπαν πράγματα, -όχι τα εγκλήματα- και σιωπούσαν…

