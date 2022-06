Life

“Friends”: Πως ευχήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον στην Κόρντεϊ Κοξ για τα γενέθλιά της! (εικόνες)

Με εικόνες από τα παλιά συνόδευσε τις ευχές της η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός.

Η σειρά “Φιλαράκια” προβλήθηκε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα του NBC, τη σεζόν 1994 και διήρκεσε 10 χρόνια αφού έριξε τίτλους τέλους το 2004.

Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της σειράς παραμένουν φίλοι και συνεργάτες μέχρι και σήμερα.

Πολύ στενή φιλική σχέση διατηρούν η Jennifer Aniston με την συμπρωταγωνίστριά της Courteney Cox. Η δεύτερη συμπήρωσε τα 58 της χρόνια και η Jennifer Aniston δεν δίστασε να ευχηθεί δημόσια στην Courteney Cox ανεβάζοντας Instagram stories που δείχνουν τις δυο τους αγκαλιασμένες πριν από πολλά χρόνια όταν ακόμη πρωταγωνιστούσαν στη σειρά “Friends“.

Στη δημοσίευσή της η Jennifer Aniston έγραψε σε λεζάντα: “Χρόνια πολλά! Σε αγαπώ πάρα πολύ.” Το δεύτερο Instagram story είναι μια σκηνή όπου η Courteney Cox λέει: “Και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω! Γιατί είμαι μεγάλη”. Η Aniston σχολιάζει από πάνω: “Ευχές που μεγάλωσες”.

Τον Μάρτιο του 2021, η σειρά “Τα Φιλαράκια” έκανε ένα επιτυχημένο τηλεοπτικό reunion.

