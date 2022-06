Πολιτική

Power pass - Οικονόμου: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιστροφές των αυξήσεων στο ρεύμα

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το νέο ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και την λειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.



«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Καλαμάτα στην έναρξη των εργασιών του αναπτυξιακού συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Υπογραμμίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα κατάφερε να περάσει από την 19η θέση του τρέχοντος ΕΣΠΑ στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την απορρόφησή του», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι «το επίτευγμα αυτό δεν έγινε ως διά μαγείας ούτε συμπτωματικά. Είναι αποτέλεσμα ενός άρτιου σχεδιασμού, υψηλής τεχνογνωσίας, σκληρής δουλειάς και αποτελεσματικότητας».

Είπε επίσης σε ό,τι αφορά το νέο ΕΣΠΑ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 δημόσιας δαπάνης 3,9 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους. Πρόκειται για το πρώτο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική του προγράμματος είναι συμπληρωματική με το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ο οποίος χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την παραγωγικότητα αλλά και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τις επιστροφές του 60% των αυξήσεων στο ρεύμα.

Ανέφερε πως «θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου και θα δέχεται την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους για την επιστροφή μέρους των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διευκρίνισε ότι οι επιστροφές αφορούν λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1-12-2021 και 31-5-2022 και θα είναι ίσες με το 60% του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού από τη ρήτρα αναπροσαρμογής των ποσών έκπτωσης οι οποίες έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και φυσικά από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας». Πρόσθεσε επίσης πως «η κάθε επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο».

«Η κυβέρνηση εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους απάλυνσης του βάρους που δημιουργεί η παγκόσμια κρίση στην κοινωνία αλλά και στις επιχειρήσεις. Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης στην Ευρώπη και είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να απαλύνουμε το αποτύπωμα, να μετριάσουμε το αποτύπωμα της εισαγόμενης ακρίβειας στον οικονομικό βίο των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού επισημαίνοντας ότι «άνοιξε χθες Τετάρτη και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αφορά 300.000 δικαιούχους και θα τρέξει για το διάστημα από 1-8-2022 έως 31-7-2023».

Υπογράμμισε ότι στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας να κάνουν διακοπές και ταυτόχρονα να στηριχθεί ο εσωτερικός τουρισμός. Ακόμη ότι είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό φέτος τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους παρόχους ενώ αναφέρθηκε ότι υπάρχει ειδική μέριμνα για πληγείσες περιοχές όπως για τη Βόρεια Εύβοια. Έδωσε στο σημείο αυτό λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και των επιδοτήσεων.

Υπογράμμισε ότι με δεδομένη τη διεθνή συγκυρία πρόκειται για ένα μέτρο με έντονο κοινωνικό πρόσημο αλλά και αντίκρισμα για τις τοπικές οικονομίες και επιχειρήσεις.

Ακολούθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Τόνισε ότι «Η αξιοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά υπηρετεί σκοπούς μείζονος δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί βασικό στόχο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και βιομηχανίας. Αποβλέπει στην ανάδειξη της ελληνικής ναυπηγικής σε κυρίαρχη δύναμη στο παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέωμα. Εξυπηρετεί, παράλληλα, σκοπούς που αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας λόγω του κεντρικού ρόλου που επιτελούν στη ναυπήγηση πολεμικού υλικού».

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Οικονόμου ενημέρωσε ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίας Ρομπέρτα Μετσόλα στο πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ηγέτες της ευρωπαϊκής ηπείρου θα απευθυνθεί ομιλία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τρίτη 5 Ιουλίου, στις 10:30 τοπική ώρα. Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα επιτεύγματα της κυβέρνησης που οδηγούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην έξοδο από την αυξημένη εποπτεία της ελληνική οικονομίας, αλλά και τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες μας για το επόμενο διάστημα».





