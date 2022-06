Πολιτική

Ρώμη: Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ντράγκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργοί Ελλάδας και Ιταλίας θα συνομιλήσουν ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου.

Στο μεταξύ, όπως ενημέρωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο κ. Μητσοτάκης κατόπιν πρόσκλησης της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, στο πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ηγέτες της ευρωπαϊκής ηπείρου, θα απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τρίτη 5 Ιουλίου, στις 10:30 τοπική ώρα.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης που οδηγούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην έξοδο από την αυξημένη εποπτεία της ελληνική οικονομίας, αλλά και τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες μας για το επόμενο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΔ: Η Λατινοπούλου δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)

Κούρκουλα για Λιγνάδη: Περιμένω την αθώωσή του (βίντεο)