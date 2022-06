Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Μεγάλωσε και την Πέμπτη η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 7.158 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 4.729 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 383 φορείς του κορονοϊού.

Τριψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων καταγράφηκε ακόμη στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Λάρισας

Μεσσηνίας

Ρόδου

Χανίων.

Για να δείτε τα νεότερα δεδομένα για τα κρούσματα μεταλλάξεων κορονοϊού στην Ελλάδα, πατήστε εδώ.

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: Χειροπέδες σε “γυναίκα - αράχνη” που… μάδησε εκατοντάδες επενδυτές

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του