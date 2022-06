Κοινωνία

Φωτιά στην Γλυφάδα, λίγη ώρα μετά από φωτιά στην Βούλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο πύρινα μέτωπα, σήμαναν συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά φωτιά που ξέσπασε στην Γλυφάδα, λίγη ώρα μετά απο την φωτιά που ξέσπασε στην Βούλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Γλυφάδα η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο τέρμα της οδού Κρίτωνος στη Γλυφάδα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2022

Η πυρκαγιά στην Βούλα σημειώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Βουτυρά και Προόδου.

Η φωτιά καίει ξηρά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έθεσαν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

!?#Πυρκαγιά ??σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου στη συμβολή των οδών Βουτυρά και Προόδου στη Βούλα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. ????

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2022

Από τις 18:00 της Τετάρτης έως τις 18:00 της Πέμπτης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος «εκδηλώθηκαν 31 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

Γέρακας: Χειροπέδες σε “γυναίκα - αράχνη” που… μάδησε εκατοντάδες επενδυτές

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)