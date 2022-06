Κορονοϊός - Βενιζέλος: Στο “Σωτηρία” ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υγεία - Περιβάλλον

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για προληπτικές εξετάσεις. Από συμπτώματα εμφανίζει επίμονο βήχα, ενώ έχει εμβολιαστεί τέσσερις φορές.

Η γενική εικόνα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία και σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, ο κ. Βενιζέλος δεν πρόκειται να παραμείνει για νοσηλεία και σκοπεύει να απομονωθεί στο σπίτι του για το διάστημα που θα παραμένει θετικός στον κορονοϊό.

