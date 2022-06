Αθλητικά

Euroleague: Οι 18 ομάδες της νέας σεζόν μετά την αποβολή των ρωσικών

Ποιες είναι οι 3 νέες ομάδες στη διοργάνωση. Ποια χώρα θα έχει 4 εκπροσώπους.

Η Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και η Βαλένθια επιστρέφουν στη Euroleague, καθώς τους δόθηκε κάρτα ελευθέρας (wild card), μετά την απόφαση να μην μετέχουν την επόμενη αγωνιστική περίοδο οι ρωσικές ομάδες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σερβική και η ισπανική ομάδα θα καλύψουν τις θέσεις των ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ενώ η κάτοχος του τίτλου του EuroCup Βίρτους Μπολόνια παίρνει τη θέση της Ούνιξ Καζάν.

Η Ισπανία θα είναι η μόνη χώρα που θα εκπροσωπηθεί με τέσσερις ομάδες τη σεζόν 2022-23.

Οι 18 ομάδες της Euroleague για τη σεζόν 2022-23 είναι οι εξής:

Ελλάδα: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός

Ισπανία: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Μπασκόνια

Τουρκία: Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε

Σερβία: Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν

Ισραήλ: Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ιταλία: Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια

Γαλλία: Μονακό, Βιλερμπάν

Λιθουανία: Ζαλγκίρις Κάουνας

Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Άλμπα Βερολίνου

