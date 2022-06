Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: Η πλατφόρμα για την αποστολή των αποτελεσμάτων με sms

Τι πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι για να λάβουν τα αποτελέσματα μέσω sms στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS έχουν και πάλι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς θα μπορούν να λάβουν γνώση της βαθμολογίας τους αλλά και της σχολής/τμήματος εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σε ειδική εφαρμογή η οποία θα είναι διαθέσιμη από αύριο, Παρασκευή 17 Ιουνίου, και έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου, αξιοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής τους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Το κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από πέρυσι από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

