Τσίπρας: Στην Εύβοια αποκρυσταλλώνεται η κοροϊδία και η αδιαφορία της Κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιόδευσε στη βόρεια Εύβοια που το περασμένο καλοκαίρι σημειώθηκαν τεράστιες καταστροφές από τις μεγάλες πυρκαγιές.

«Στη Βόρεια Εύβοια αποκρυσταλλώνεται η αδιαφορία και η κοροϊδία του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Βόρεια Εύβοια, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δέκα μήνες μετά τις πυρκαγιές οι κάτοικοι «δεν έχουν δει καμία προσπάθεια να επουλωθούν οι μεγάλες πληγές τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε σε δήλωση του κατά την περιοδεία του στην περιοχή ότι «όμως η κοροϊδία και τα επικοινωνιακά σόου έχουν και ένα όριο. Και αυτό το όριο εδώ έχει ξεπεραστεί». Υπογράμμισε ότι «αυτό σύντομα θα το κατανοήσει ο κ. Μητσοτάκης, με τρόπο ηχηρό και δημοκρατικό, οπότε και αν αποφασίσει να στήσει κάλπες για να δραπετεύσει από τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «τον περασμένο Αύγουστο οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβλεπαν επί δέκα μέρες να καίγεται ο τόπος τους, να καταστρέφεται το βιός τους και έμειναν αβοήθητοι από το δήθεν επιτελικό κράτος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα, 10 μήνες σχεδόν μετά, η οργή τους είναι ακόμα μεγαλύτερη και δικαιολογημένα. Διότι εκτός από μεγάλες υποσχέσεις δεν έχουν δει τίποτα απτό στην καθημερινότητά τους, καμία προσπάθεια να επουλωθούν οι μεγάλες τους πληγές».

Είπε ειδικότερα ότι «δέκα μήνες τώρα δεν έχει πέσει ούτε ένα κυβικό μέτρο μπετόν για αντιπλημμυρικά έργα», ότι «δέκα μήνες τώρα και όσοι έχουν δει το σπίτι, τα σπίτια τους να καίγονται, έχουν αποζημιώσεις που δεν φτάνουν ούτε για να μαζέψουν τα μπάζα από τα καμένα τους σπίτια». Επίσης είπε ότι «δέκα μήνες τώρα και όσοι είχαν δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής έχουν παραμείνει παντελώς αβοήθητοι, μόνοι τους να ξαναχτίζουν τη ζωή τους μέσα από τις στάχτες».

"Πρέπει να σταματήσουν τα μεγάλα λόγια και να υπάρξει αποτέλεσμα"

Νωρίτερα κατά την τοποθέτηση του σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ιστιαίας με τον δήμαρχο, τον δασάρχη και φορείς της περιοχής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «στο τέλος της ημέρας αυτό για το οποίο κρίνεται ο καθένας με θέση ευθύνης είναι για την αποτελεσματικότητα του. Στον τομέα της αποκατάστασης των πληγών στην Εύβοια εδώ και σχεδόν ένα χρόνο η κυβέρνηση έχει κριθεί ως προς την αποτελεσματικότητα της και δεν έχει πάρει καθόλου καλό βαθμό. Πρέπει να σταματήσουν τα μεγάλα λόγια, οι υποσχέσεις και οι επικοινωνιακές φιέστες και να υπάρξει αποτέλεσμα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι «αυτό που συμβαίνει με τη Βόρεια Εύβοια είναι ενδεικτικό της ανικανότητας της Πολιτείας και του κράτους να επουλώσει πληγές και να θέσει σε προτεραιότητα έναν σχεδιασμό που μπορεί να έχει μια στοιχειώδη αποτελεσματικότητα για τους πολίτες». Τόνισε ότι δεν μπορεί να έχουν περάσει δέκα μήνες «και να μην έχουμε δει ακόμα να έχει πέσει ένα κυβικό μέτρο μπετόν για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα». Δεν μπορεί να έχουν περάσει δέκα μήνες, προσέθεσε, «και να είμαστε ακόμα στις υποσχέσεις που αφορούν την επόμενη δεκαετία για έργα, που είναι χρήσιμα αλλά μέχρι να έρθει η επόμενη δεκαετία για να δούμε υποδομές, οδικό δίκτυο, πολεοδομικό σχεδιασμό και σοβαρές μελέτες για το δάσος, πρέπει να δούμε πώς θα ζήσει αυτός ο κόσμος εδώ που κάηκε το βίος του, που έχασε τις καλλιέργειες του, τα ζώα τους, οι ρητινοπαραγωγοί έχασαν τη δυνατότητα για εισόδημα». Είπε ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα που θα τους εντάξει σε μια διαδικασία για να μπορούν να έχουν ένα εισόδημα, ενώ «όταν ξεκινήσει θα αφορά τους 25 απ' τους 200».

Ο κ. Τσίπρας είπε ακόμη ότι ήταν μια ευκαιρία και για άμεσα αντισταθμιστικά μέτρα αντιμετώπισης διαχρονικών προβλημάτων της καθημερινότητας της περιοχής, όπως αυτές που αφορούν στα σχολεία, τα κέντρα υγείας, στο ασθενοφόρο «που έχει μόνο μια βάρδια και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους». Εξέφρασε τον προβληματισμό του «για το γεγονός ότι δέκα μήνες τώρα τα προβλήματα παραμένουν ενεργά και το κράτος, αν και στα λόγια επιτελικό, στην πράξη αποδεικνύεται απολύτως ανίκανο να προτεραιοποιήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα».

Τόνισε ότι «αποδεικνύεται πολύ μεγάλο λάθος η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μείνει έξω απ' τον σχεδιασμό ανασυγκρότησης», προσθέτοντας ότι «θα πρέπει το επόμενο διάστημα να πιέσουμε όλοι και να δεσμευτούμε όλοι -γιατί απ' ό,τι φαίνεται δήμαρχε καλώς ή κακώς δεν θα έχεις αυτούς τους πολιτικούς προϊστάμενους γιατί θα έχουμε εξελίξεις στη χώρα, νομίζω είναι δρομολογημένο αυτό, θα έχουμε εκλογές». Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «όλα τα μεγαλόπνοα σχέδια είναι θετικά αλλά πρέπει να δούμε σήμερα τι γίνεται, άρα οι δεσμεύσεις που πρέπει να δώσουμε και να πιέσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις αφορούν στο να ξεκινήσει επιτέλους το σύνολο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας», καθώς «αν ο μη γένοιτο έχουμε έντονο καιρικό φαινόμενο θα βρεθούμε προς εκπλήξεων και αυτό δεν πρέπει να συμβεί».

Επιπλέον τόνισε ότι «θα πρέπει να αρχίσει άμεσα η καταβολή αποζημίωσης στο σύνολο των ρητινοκαλλιεργητών χωρίς εξαιρέσεις, θα πρέπει να στελεχωθούν τα δασαρχεία της Λίμνης και της Ιστιαίας με δασολόγους και δασοπόνους για να μπορούν να επιβλέψουν τα αντιπλημμυρικά έργα και την αναδάσωση». Είπε επίσης ότι στο ζήτημα των αποζημιώσεων των πυρόπληκτων σε δήμους με σπίτια «κίτρινα» όπου έχουν 180 ευρώ το τ.μ., είναι απαραίτητο αυτό το ποσό -«με την ακρίβεια τώρα αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για να μαζευτούν τα μπάζα»- να αυξηθεί στα 500 ευρώ, όπως είχε αποφασιστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως στη φωτιά της Κινέτας. Προσέθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξει «ουσιαστική αποζημίωση» των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της πρωτογενούς παραγωγής «και έχουν αφεθεί αβοήθητοι να ξαναστήσουν τις ζωές τους μετά την καταστροφική πυρκαγιά».

Ολοκληρώνοντας την αρχική τοποθέτηση του ο κ. Τσίπρας είπε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ «η Τ.Α. δεν έχει χρώματα, κόκκινα ή γαλάζια, η Τ.Α. πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη» και συνεχάρη τον δήμαρχο Ιστιαίας «που δεν έχουμε τις ίδιες ιδέες και απόψεις, αλλά στέκεται στο ύψος και υψώνει φωνή όπου χρειάζεται», καθώς «έτσι πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση απέναντι σε όποια κυβέρνηση».

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, αναφέρεται «Ο κ. Τσίπρας, επισκεπτόμενος την Εύβοια, έκανε το απολύτως αναμενόμενο για εκείνον: διαστρέβλωσε την πραγματικότητα και είπε ασύστολα ψέματα. Έκανε όμως και κάτι χειρότερο, ακόμα και για εκείνον: χρησιμοποίησε την περσινή τραγωδία και τον πόνο των ανθρώπων για να κάνει φθηνή αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, χωρίς να νοιάζεται ούτε για τους Ευβοείς, ούτε για την Εύβοια, ούτε για την αλήθεια. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες γνωρίζουν άριστα το τι έχει ήδη γίνει, τι γίνεται και τι θα γίνει έγκαιρα για την πλήρη αποκατάσταση όλων των καταστροφών. Το σχέδιό μας για την Εύβοια εκτελείται με απόλυτη συνέπεια και προσήλωση. Ο κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε την περιοχή ως ντεκόρ για δηλώσεις. Εμείς, αντίθετα, έχουμε δρομολογήσει έργα που όχι μόνο θα επουλώσουν τις πληγές, αλλά θα διαμορφώσουν το αναπτυξιακό αύριο της περιοχής και των κατοίκων».

Ο κ. Οικονόμου συμπληρώνει «ΥΓ: Αν επισκεπτόταν τα αντιπλημμυρικά έργα, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο που βρέθηκε, θα μπορούσε, ως μηχανικός, να εκτιμήσει με τα μάτια του τί έργο έχει υλοποιηθεί και συνεχίζει να υλοποιείται».

Κόντρα εκ προοιμίου ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Απο νωρίς το πρώι, η ΝΔ σε ανακοίνωση της ενέφερε τα εξής:

«Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα, και των στελεχών του κόμματος του στη Βόρεια Εύβοια, θα θέλαμε να τους ευχηθούμε καλώς να ορίσουν στην περιοχή. Σε μία περιοχή που από την πρώτη στιγμή, μετά την καταστροφική πυρκαγιά, με οδηγία και στενή παρακολούθηση από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υλοποιείται εντατικά το άμεσο κυβερνητικό σχέδιο για την αποκατάσταση και αναμόρφωση με δημοσιονομική στήριξη που φτάνει πλέον τα 300 εκατ. ευρώ, καθώς και το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης υπό την Επιτροπή του Σταύρου Μπένου.

Προχωρά εντατικά μία μεγάλη προσπάθεια, με απτά και ορατά αποτελέσματα, σε άμεση συνεργασία και επαφή με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και τακτικότατη παρουσία των στελεχών της Κυβέρνησης στο πεδίο και στην τοπική κοινωνία. Για αυτό θα ήταν καλό και χρήσιμο, για να αποκτήσουν εικόνα της κατάστασης, ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να προσκαλέσουν και να έχουν μια ουσιαστική συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς και όχι να συναντηθούν επιλεκτικά με κάποιους παράγοντες και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απλώς και μόνον ως ντεκόρ για τις γνωστές αντιπολιτευτικές δηλώσεις.

Να μιλήσουν, μεταξύ πολλών άλλων, με τους κτηνοτρόφους που έχουν λάβει άμεση οικονομική ενίσχυση και αρωγή σε μέσα και πόρους. Να μιλήσουν με τους εμπόρους και επαγγελματίες που έχουν ωφεληθεί από διευρυμένα σχήματα οικονομικών ενισχύσεων. Να συζητήσουν με τους ρητινοκαλλιεργητές που - μεταξύ άλλων μέτρων - εντάσσονται από τον Ιούλιο σε επταετές πρόγραμμα απασχόλησης, και όχι πενταετές που είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Να συνομιλήσουν με τους ελαιοπαραγωγούς που έλαβαν πρώτη οικονομική στήριξη υπερπολλαπλάσια σε ύψος και υποπολλαπλάσια σε χρόνο από ότι προβλέπει το καθεστώς που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Να μιλήσουν με τους ξενοδόχους και τους επαγγελματίες του τουρισμού που έχουν ενισχυθεί άμεσα με οικονομική βοήθεια και θα επωφεληθούν από το North Evia Pass.

Αλλά και να ενημερωθούν και από τον Σταύρο Μπένο για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, όπως άλλωστε προσκαλούνται σε κάθε σχετική εκδήλωση. Μακριά από κομματικούς καιροσκοπισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει απερίσπαστα και εντατικά τη μεγάλη προσπάθεια στη Βόρεια Εύβοια, σε συνεργασία με όλους και προς όφελος όλων. Όχι μόνο για να κλείσουν οι πληγές στην περιοχή, αλλά προκειμένου να χτιστεί ένα νέο αναπτυξιακό μέλλον»..

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος της Ν.Δ

Απαντώντας στην ανακοίνωση της Ν.Δ, ο ΣΥΡΙΖΑ σε δελτίο Τύπου του, αναφέρει τα εξής:

«Θέλει πολύ θράσος να έχεις μετατρέψει μια ολόκληρη περιοχή λόγω της αδιαφορίας σου σε κρανίου τόπο, να εμπαίζεις τους κατοίκους της για έναν ολόκληρο χρόνο με δήθεν ολιστικά σχέδια αποκατάστασης και το μόνο που αυτοί βλέπουν αντί αποζημιώσεων και έργων είναι φιέστες και ψεύτικα λόγια.

Πριν κάνουν συστάσεις στον Αλέξη Τσίπρα και προσβάλουν τους κατοίκους ως ντεκόρ, καλό είναι να ρωτήσουν τον δήμαρχο της ΝΔ στην Ιστιαία που δήλωσε δημόσια ότι δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ ή τους κυρίους Μπένο και Κεδίκογλου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την λαϊκή οργή.

Η ΝΔ έχει δείξει την αδιαφορία της και στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και καλό θα ήταν να μην προκαλεί και να μην προσβάλει την τοπική κοινωνία με τέτοιου είδους ανακοινώσεις»..

