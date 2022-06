Life

Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει γενέθλια και τραγουδά το “Kαλημέρα Ήλιε” στην Μαργαρίτα (βίντεο)

Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη αγάπη στην μουσική και γιόρτασε τα γενέθλια του παίζοντας κιθάρα και τραγουδώντας στην υπερήλικη μητέρα του.

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με τα κοινά, ο Γιώργος Παπανδρέου αγαπά την μουσική και όπως είναι γνωστό παίζει κιθάρα και του αρέσει να τραγουδά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από την δημοσιογράφο Ευδοκία Λελεδάκη, o Γιώργος Παπανδρέου τραγουδά το «Καλημέρα Ήλιε», στην 99χρονη μητέρα του, Μαργαρίτα Τσαντ - Παπανδρέου.

Το βίντεο αναρτήθηκε με αφορμή τα γενέθλια του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουνίου, ημέρα που η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Μνημονίου, κλείνει τα 70 χρόνια του.

Δείτε το βίντεο με τον Γιώργο Παπανδρέου να τραγουδά το «Καλημέρα Ήλιε» στην 99χρονη Μαργαρίτα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παπανδρέου και η σύντροφός του Γουέντι Κόνελι έκαναν το επόμενο βήμα στην σχέση τους: μετακόμισαν στο Παλαιό Φάληρο και ζουν στο ίδιο σπίτι. Μαζί µε το ζευγάρι, µένει και η µητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, Μαργαρίτα.

