Κοινωνία

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα – Μάνος Δασκαλάκης: Πολύωρη κατάθεση στη ΓΑΔΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κλήθηκε να καταθέσει ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι πιο πεπεισμένος από ποτέ για την ενοχή της συζύγου του.

Στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης προσήλθε προκειμένου να καταθέσει, ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης.

Η κατάθεση ήταν πολύωρη και σύμφωνα με πληροφορίες αφορούσε τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο Μάνος Δασκαλάκης ζήτησε ο ίδιος να έρθει να καταθέσει εδώ στην Αθήνα, και όχι στην Πάτρα όπου εχθές είχαμε και την κατάθεση της ιατροδικαστή που συνέταξε πόρισμα για το θάνατο της Ίριδας.

Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι σε αυτή την κατάθεση ο Μάνος Δασκαλάκης εμφανίστηκε περισσότερος σίγουρος απ' ότι παλαιότερα για την ενοχή της εν διαστάσει συζύγου του.

Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν Ίριδα και Μαλένα έχουν υπάρξει θύματα ασφυκτικού θανάτου και στο πλαίσιο αυτών των ερευνών αύριο αναμένεται να καταθέσει ο πατέρας του Μάνου Δασκαλάκη αλλά και η μητέρα του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)