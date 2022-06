Οικονομία

Eurogroup για Ελλάδα: έξοδος από την ενισχυμένη εποπτεία… με αστερίσκους

Το «πράσινο φως» για να βγει η χώρα μας από την αυξημένη εποπτεία, έδωσε το Eurogroup. Ωστόσο η απόφαση συνοδεύεται από αστερίσκους για την προώθηση μεταρρυθμίσεων.

"H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να μην παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία, μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022", σημειώνει το Eurogroup, σε δήλωσή του για την Ελλάδα. Παράλληλα, το Eurogroup ανάβει το πράσινο φως για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ.

«Η ενδεχόμενη λήξη της ενισχυμένης εποπτείας, η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, η πλήρης αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και η νωρίτερη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, θα κλείσουν μια περίοδο προκλήσεων από το 2010 που χαρακτηρίστηκε από αυξημένη διεθνή εστίαση στις ελληνικές οικονομικές πολιτικές και θα ολοκληρώσει την επιστροφή της Ελλάδας στο τακτικό πλαίσιο οικονομικής εποπτείας», αναφέρει η δήλωση του Eurogroup.

«Αυτό σημαίνει ότι η παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της Ελλάδας θα συνεχιστεί τόσο στο πλαίσιο της καθιερωμένης μεταπρογραμματικής εποπτείας όσο και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα συνεχίσει την παρακολούθηση της ικανότητας αποπληρωμής της Ελλάδας στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Επιπλέον, σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα συνεχίσουν επίσης να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας», τονίζει η δήλωση του Eurogroup.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM για την Ελλάδα το 2018, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ESM και να διασφαλίσουν την τήρηση των στόχων των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν. Το Eurogroup χαιρέτισε αυτή τη δέσμευση καθώς και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργοποιήσει την ενισχυμένη εποπτεία, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013. Το Eurogroup συμφώνησε ότι οι τριμηνιαίες εκθέσεις υπό ενισχυμένη επιτήρηση θα χρησιμεύσουν ως βάση για να συμφωνήσει το Eurogroup για την επιστροφή των ισοδύναμων ποσών εισοδήματος SMP-ANFA και την ακύρωση του αυξημένου επιτοκιακού περιθωρίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Σήμερα, το Eurogroup συζήτησε την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις μακροοικονομικές προοπτικές της, με βάση τη 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2022.

Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021, οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής δείχνουν τη συνέχιση της ανάκαμψης μετά την πανδημία, αν και με κάπως βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και των υψηλότερων τιμών της ενέργειας. Η ανάπτυξη αναμένεται να ωθηθεί κυρίως από τις επενδύσεις και σε μικρότερο βαθμό από την κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η ανάπτυξη ενισχύεται επίσης από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) και από μια συνολική υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική φέτος.

Το Eurogroup χαιρετίζει τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις πολιτικής που έχουν επιτευχθεί από τη δημοσίευση της τελευταίας έκθεσης στις 23 Φεβρουαρίου 2022. Ειδικότερα, χαιρετίζουμε την εκπλήρωση των ειδικών δεσμεύσεων στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, της φορολογίας ακινήτων, των επιδομάτων αναπηρίας, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και δικαιοσύνης και tη συμφωνία για την παράταση της εντολής του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπλέον, η Ελλάδα ολοκλήρωσε ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων συμβάσεων και με τη δημιουργία τμήματος Στατιστικής Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας και τις νέες προκλήσεις που θέτει η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εκπληρώσει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της και υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιβεβαιωθεί η αποδέσμευση της έβδομης δόσης μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών, το Eurogroup Working Group (EWG) και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αναμένεται να εγκρίνουν τη μεταφορά ισοδύναμων ποσών εισοδήματος SMP-ANFA και τη μείωση στο μηδέν του αυξητικού τόκου περιθρίου για ορισμένα δάνεια του EFSF, συνολικής αξίας 748 εκατ. ευρώ.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα που σχετίζεται με την πανδημία καθώς και η παγκόσμια αστάθεια που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπογραμμίζουν την ανάγκη να συνεχιστεί η αποφασιστική αντιμετώπιση των υπαρχόντων μεσοπρόθεσμων κινδύνων και προκλήσεων που προσδιορίζονται στη 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου χρέους, των μη εξυπηρετούμενων δανείων , της ανεργίας και της ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού.

«Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρώσουν τα εκκρεμή στοιχεία», τονίζει το Eurogroup.

Τέλος, το Eurogroup χαιρετίζει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα, μειώνοντας έτσι σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.





