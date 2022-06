Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Ρωσία απειλεί τη Γερμανία ότι θα κλείσει πλήρως ο Nord Stream 1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόβλημα στις τουρμπίνες βλέπει… η Ρωσία. Για «πολιτικό παιχνίδι» της Μόσχας κάνουν λόγο οι Γερμανοί. Στο 60% έφτασε σήμερα ο περιορισμός της ροής.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βλαντίμιρ Τσίζοφ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακοπεί πλήρως η λειτουργία του γερμανορωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1, της σημαντικότερης γραμμής ανεφοδιασμού για τη Γερμανία.

Μετά τη μείωση της ροής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1, ο κ. Τσίζοφ, μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant, ότι δεν αποκλείεται, εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων στις τουρμπίνες, να κλείσει εντελώς η γραμμή προμήθειας του αγωγού.

«Πιστεύω ότι αυτό θα ήταν καταστροφή για τη Γερμανία», δήλωσε ο Ρώσος διπλωμάτης και τόνισε ότι η Γερμανία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επισκευής των τουρμπινών στο έδαφός της, προκειμένου να μη χρειαστεί να σταλούν στον Καναδά. Προηγουμένως, η Gazprom είχε επικαλεστεί καθυστερήσεις στην επισκευή των τουρμπινών προκειμένου να δικαιολογήσει τη μείωση της παροχής, κάτι ωστόσο που απέρριψε η γερμανική πλευρά, με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ να κάνει λόγο για «πολιτικό παιγνίδι» της Μόσχας.

Ο κ. Χάμπεκ πάντως διαβεβαίωσε ότι αν και η κατάσταση είναι σοβαρή, δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού στη Γερμανία. Μέχρι σήμερα το πρωί, ο περιορισμός της ροής είχε φθάσει στο 60%.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)