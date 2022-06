Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: δύο κρούσματα στην Ελλάδα

Τι αναφέρει στην εβδομαδιαία ενημέρωση του ο ΕΟΔΥ, για την εξέταση στα δείγματα των δύο ασθενών. Πως εξελίσσεται η υγεία τους.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του ΕΟΔΥ, που θα γίνεται κάθε Πέμπτη αναφορικά με την ευλογιά των πιθήκων:

«Στην χώρα μας έχουν βρεθεί έως σήμερα, 16/06/22, δυο εισαγόμενα περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox).

Έχει ολοκληρωθεί η γονιδιωματική ανάλυση των 2 δειγμάτων και αφορούν σε West Africa clade.

Οι ασθενείς είναι σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν σε απομόνωση.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου παραμένει χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου».

Εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Νωρίτερα σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, αναφερόταν ότι τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε προμήθεια εμβολίων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Μέσω της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης HERA η ΕΕ προχώρησε στη σύναψη σύμβασης με την εταιρία Bavarian Nordic για την αγορά 109.090 δόσεων του εμβολίου 3ης γενιάς, ως απάντηση στην τρέχουσα επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων. Η προμήθεια των κρατών μελών θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός και θα δοθεί προτεραιότητα στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 1500 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ευλογιάς των πιθήκων, σε 25 χώρες της Ευρώπης οι οποίες συνιστούν περίπου το 85% του συνόλου των διαγνώσεων παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί για πρώτη φορά κονδύλια μέσω του προγράμματος EU4Health για απευθείας αγορά εμβολίων και προμήθεια των κρατών μελών της.

Το εμβόλιο αυτό είναι εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στην Ευρώπη, αλλά είναι εξίσου αποτελεσματικό για την ευλογιά των πιθήκων.

Η απόκριση της ΕΕ σε αυτή την επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων αποδεικνύει πως με συντονισμένες ενέργειες τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να πετύχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα».

