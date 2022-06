Κοινωνία

Ιερώνυμος σε Βαρθολομαίο: Είστε για μας ένα υπόδειγμα σε πάρα πολλά θέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παρασκευή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα αναγορευτεί σε επίτιμο καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

«Χαιρόμαστε κάθε φορά που σας βλέπουμε, γιατί είστε για μας ένα υπόδειγμα σε πάρα πολλά θέματα, και σε δύσκολα και σε μικρά, αλλά κυρίως σε θέματα ενδοεκκλησιαστικά που χειρίζεστε με άριστο τρόπο», τόνισε κατά την υποδοχή του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας ο Αρχιεπίσκοπος, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντησή τους.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε για το εγκάρδιο και αδελφικό καλωσόρισμα και εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μετέφερε την ευλογία και τη στοργή της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και τις ευχές όλων για τα ονομαστήρια του Αρχιεπισκόπου.

Εξέφρασε, επίσης, την λύπη του που δεν κατάφεραν να συλλειτουργήσουν στη Μηχανιώνα στις αρχές του Ιουνίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά και για την πρόωρη εκδημία του μακαριστού π. Αδαμάντιου Αυγουστίδη, τον οποίο, όπως ανέφερε, γνώριζε πολλά χρόνια και ήταν σπουδαίος κληρικός και πολύ μορφωμένος.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, διευθυντές Υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής και της Ιεράς Συνόδου και συνεργάτες.

Αύριο στις 19:00, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη σε επίτιμο καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το Σάββατο, 18 Ιουνίου, στις 13.00, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα παραθέσουν γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορίνθου: Κρατούμενοι τραυμάτισαν σοβαρά σωφρονιστικό υπάλληλο

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)