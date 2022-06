Κοινωνία

Αερομεταφορά για τη σωτηρία νεογνού λίγων ωρών

Το βρέφος μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από τη Ρόδο στο Ηράκλειο. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Κατεπείγουσα αεροδιακομιδή ενός βρέφους έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης από τη Ρόδο προς το Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το νεογνό μόλις 12 ωρών παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να κρίνουν ως κατεπείγουσα την αερομεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Το βρέφος μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από τη Ρόδο στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου παρακολουθείται στενά από τους ιατρούς και υποβάλλεται συνεχώς σε ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις.

Δύο ασθενείς από την Κρήτη στην Αθήνα

Την ίδια ώρα δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα από την Νευροχειρουργική κλινική του Βενιζελείου στην Αθήνα με C130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μία γυναίκα και έναν άνδρα ηλικίας 50 και 70 ετών αντίστοιχα.

