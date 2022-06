Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Πυρπόλησαν αυτοκίνητα σε έκθεση (εικόνες)

Τρόμος για τους κατοίκους της πολυκατοικίας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την έκθεση αυτοκινήτων.



Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάστημα εμπορίας αυτοκινήτων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φρύνης στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν την φωτιά και βοήθησαν τους ενοίκους της πολυκατοικίας, που βρίσκεται πάνω από την έκθεση αυκινήτων, να κατέβουν στον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάηκαν 3 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο ενώ προκλήθηκαν φθορές στο κατάστημα. Επίσης, από τη φωτιά τυλίχθηκαν στις φλόγες και οι τέντες του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά προκλήθηκε από κάποιον εμπρηστικό μηχανισμόπου τοποθετήθηκε εκεί από αγνώστους.

??Κατεσβέσθη #πυρκαγιά ??σε 3 ΕΙΧ επί της οδού Φρύνης στον δήμο Παλαιού Φαλήρου. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.???? — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2022

