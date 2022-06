Υγεία - Περιβάλλον

Long Covid και μεταλλάξεις: Τι δείχνει νέα έρευνα

Σε ποια μετάλλαξη είναι πιθανότερο να επιμείνουν τα συμπτώματα για μήνες. Τα νεότερα δεδομένα.

Η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει μακρά Covid-19 με επίμονα συμπτώματα για μήνες μετά την αρχική λοίμωξη, από ό,τι η προηγούμενη επικρατούσα παραλλαγή Δέλτα, συμπέρανε μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου (King's College) του Λονδίνου, με επικεφαλής τη δρα Κλερ Στιβς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", ανέλυσαν στοιχεία για 56.000 ενήλικες που είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό μεταξύ Δεκεμβρίου 2021-Μαρτίου 2022 (όταν κυριαρχούσε η Όμικρον), σε σύγκριση με στοιχεία για 41.361 άτομα που είχαν θετική διάγνωση μεταξύ Ιουνίου-Νοεμβρίου 2021 (εποχή επικράτησης της Δέλτα).

Διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα μακράς Covid-19 ήταν 20% έως 50% μικρότερη επί Όμικρον, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και τον χρόνο εμβολιασμού του. Το 4,4% των περιστατικών λοίμωξης Όμικρον κατέληξαν σε μακρά Covid-19, έναντι 10,8% των περιστατικών Δέλτα.

Από την άλλη, όμως, σε απόλυτους αριθμούς, περισσότεροι άνθρωποι είχαν μακρά Covid-19 επί Όμικρον από ό,τι επί Δέλτα, επειδή οι συνολικές λοιμώξεις ήσαν αρκετά περισσότερες επί Όμικρον. Έτσι, σύμφωνα με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία, εκτιμάται ότι οι άνθρωποι με μακρά Covid-19 στη χώρα αυξήθηκαν από 1,3 εκατομμύρια φέτος τον Ιανουάριο, σε περίπου 2 εκατομμύρια τον Μάιο.

Η Στιβς δήλωσε ότι "η παραλλαγή Όμικρον φαίνεται πολύ λιγότερο πιθανό να προκαλέσει μακρά Covid-19 από ό,τι οι προηγούμενες παραλλαγές. Παρόλα αυτά ο ένας στους 23 ανθρώπους που μολύνονται με Covid-19, τελικά θα έχει συμπτώματα για περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες".

Τα κυριότερα επίμονα συμπτώματα, με βάση τα δεδομένα της βρετανικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ZOE Covid Symptom Study, είναι η κόπωση, η δύσπνοια, η δυσκολία συγκέντρωσης και οι πόνοι στις αρθρώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις τα συμπτώματα διαρκείας μπορεί να δυσκολεύουν τις καθημερινές δραστηριότητες και να επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής.

