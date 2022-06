Αθλητικά

NBA Finals: Οι Γουόριορς πρωταθλητές με... μαγικά Κάρι (βίντεο)

Οι «πολεμιστές» με κορυφαίο τον MVP των τελικών Στεφ Κάρι πήραν το τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» των «Κελτών».

Πρωταθλητές του ΝΒΑ για 4η φορά την τελευταία οκταετία και 7η φορά στην ιστορία τους στέφθηκαν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι «πολεμιστές» με κορυφαίο τον MVP των τελικών Στεφ Κάρι, ο οποίος πέτυχε 34 πόντους, επικράτησαν στην Βοστόνη των Σέλτικς με 103-90 στο Game 6 της σειράς και με 4-2 νίκες πανηγύρισαν τον τίτλο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου και κάνοντας ένα τρομερό σερί 21-0 το Γκόλντεν Στέιτ δεν «κοίταξε ξανά πίσω» και πήραν το τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» των «Κελτών», οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά απέναντί τους είχαν μία καλύτερη ομάδα!

Εκτός του Στεφ Κάρι, πολύ καλός ήταν και ο Άντριου Γουίγκινς, ο οποίος σταμάτησε στους 18 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ντρέιμοντ Γκριν με double double (12 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ).

BIG MOOD pic.twitter.com/yvKeRBkrZE — Golden State Warriors (@warriors) June 17, 2022

MVP των τελικών ο Κάρι

Ο φοβερός και τρομερός Στεφ Κάρι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) των τελικών του ΝΒΑ, καθώς ήταν αυτός που με τις εμφανίσεις στη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς συνέβαλλε τα μέγιστα για να επιστρέψουν στην κορυφή οι Γουόριορς.

Στο Game 6 ο κορυφαίος σουτέρ του ΝΒΑ έκλεισε την σειρά των τελικών έχοντας μέσο όρο 31.2 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ και δικαιωματικά πήρε το βραβείο του MVP.

